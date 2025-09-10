Audiencias: 'Supervivientes: Tierra de Nadie' llega líder contra 'Renacer' al martes

La primera entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiencias con un 14,4% y 880.000 televidentes: supera el 20% en sus minutos finales. El reality presentado por Jorge Javier Vázquez, que congrega 2.527.000 espectadores únicos, crece al 15,4% en target comercial. En La 1, la película "The Equalizer" se queda cerca con un estupendo 13,5% y 855.000

La serie turca 'Renacer' es tercera opción de la noche con un 10,4% y 747.000 fieles en Antena 3. Por su parte, 'Código 10' se mantiene en Cuatro con un correcto 5,6% y 344.000 telespectadores. El estreno de 'Tesoro o Cacharro' no destaca y se conforma con un 5% y 392.000 en laSexta.

'El Hormiguero' lidera en audiencias su franja con un fantástico 16,5% y 1.906.000 espectadores desde Antena 3. Por su parte, 'La Revuelta' destaca con un 15,1% y 1.720.000 televidentes en La 1. 'First Dates' sube a un 9,6% y 1.114.000 seguidores en el access de Telecinco.

'Pasapalabra' arrasa en la tarde contra 'Agárrate al sillón'

'El tiempo justo' baja en su segundo día en emisión con un 9,3% y 777.000 seguidores: comienza en un 7,4% para terminar en un 10,2%. Justo después, 'El diario de Jorge' baja a un 8,6% y 624.000 televidentes. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiencias con un 11% y 817.000 espectadores. 'Malas Lenguas' en su segundo tramo marca un 8,6% y 614.000, conformándose con un pobre 2,7% en La 2.

En la sobremesa, 'Sueños de Libertad' lidera como la serie más vista del día con un fantástico 13% y 1.161.000 televidentes desde Antena 3. Por su parte, 'La Promesa' lidera su franja desde La 1 con un estupendo 13,4% y 956.000 desde La 1. Justo antes, 'Valle Salvaje' se mantiene en audiencias con un 10,7% de share y 827.000 espectadores.

'Agárrate al sillón' baja también a un pobre 7,7% y 634.000 seguidores en Telecinco. Por su parte, 'Pasapalabra' arrasa en audiencias con un gran 21,2% y 1.706.000 fieles: termina por encima del 27% de cuota. Además, 'Aquí la Tierra' sube a un 11,7% y 971.000 espectadores.

'La Hora de La 1' sigue líder con un estupendo 18,5% y 323.000 seguidores, al igual que 'Mañaneros 360' con un 14,2% y 452.000. 'El programa de Ana Rosa' sube ligeramente, pero sigue cuarta con un 11,3% y 301.000: sube al 14,1% entre las mujeres. Por su parte, 'Espejo Público' sigue correcto en audiencias con un 12% y 304.000, mientras 'La Ruleta de la Suerte' arrasa con un 20,6% y 1.536.000 fieles desde Antena 3.

Antena 3 lidera el martes en audiencias

Antena 3 lidera en audiencias en la jornada del martes 9 de septiembre con un 14,2% de share. La 1 consigue la segunda posición con un estupendo 12,8%, mientras Telecinco se queda en un 10% como tercera. laSexta con un 6,4% está por encima de Cuatro, que cierra la lista con un 5,3%.

Este martes, 26,1M de personas conectaron en algún momento con la televisión, lo que supone el 56% de la población. Se alcanzaron las 2,5 horas de media de consumo por espectador.