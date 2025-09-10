Audiències: 'Supervivientes: Terra de Ningú' arriba líder contra 'Renéixer' dimarts
'Agafa't a la butaca' continua sense destacar en audiències a la tarda contra 'Pasapalabra'
La primera entrega de 'Supervivientes: Tierra de Nadie' lidera en audiències amb un 14,4% i 880.000 televidents: supera el 20% en els seus minuts finals. El reality presentat per Jorge Javier Vázquez, que reuneix 2.527.000 espectadors únics, creix fins al 15,4% en target comercial. A La 1, la pel·lícula "The Equalizer" es queda a prop amb un fantàstic 13,5% i 855.000
La sèrie turca 'Renacer' és la tercera opció de la nit amb un 10,4% i 747.000 fidels a Antena 3. Per la seva banda, 'Código 10' es manté a Cuatro amb un correcte 5,6% i 344.000 telespectadors. L'estrena de 'Tesoro o Cacharro' no destaca i es conforma amb un 5% i 392.000 a laSexta.
'El Hormiguero' lidera en audiències la seva franja amb un fantàstic 16,5% i 1.906.000 espectadors des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Revuelta' destaca amb un 15,1% i 1.720.000 televidents a La 1. 'First Dates' puja a un 9,6% i 1.114.000 seguidors a l'access de Telecinco.
'Pasapalabra' arrasa a la tarda contra 'Agárrate al sillón'
'El tiempo justo' baixa en el seu segon dia d'emissió amb un 9,3% i 777.000 seguidors: comença en un 7,4% per acabar en un 10,2%. Just després, 'El diario de Jorge' baixa a un 8,6% i 624.000 televidents. 'Y ahora Sonsoles' lidera en audiències amb un 11% i 817.000 espectadors. 'Malas Lenguas' en el seu segon tram marca un 8,6% i 614.000, conformant-se amb un pobre 2,7% a La 2.
A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un fantàstic 13% i 1.161.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un fantàstic 13,4% i 956.000 des de La 1. Just abans, 'Valle Salvaje' es manté en audiències amb un 10,7% de share i 827.000 espectadors.
'Agárrate al sillón' baixa també a un pobre 7,7% i 634.000 seguidors a Telecinco. Per la seva banda, 'Pasapalabra' arrasa en audiències amb un gran 21,2% i 1.706.000 fidels: acaba per sobre del 27% de quota. A més, 'Aquí la Tierra' puja a un 11,7% i 971.000 espectadors.
'La Hora de La 1' segueix líder amb un fantàstic 18,5% i 323.000 seguidors, igual que 'Mañaneros 360' amb un 14,2% i 452.000. 'El programa de Ana Rosa' puja lleugerament, però segueix quarta amb un 11,3% i 301.000: puja al 14,1% entre les dones. Per la seva banda, 'Espejo Público' segueix correcte en audiències amb un 12% i 304.000, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 20,6% i 1.536.000 fidels des d'Antena 3.
Antena 3 lidera el dimarts en audiències
Antena 3 lidera en audiències en la jornada de dimarts 9 de setembre amb un 14,2% de share. La 1 aconsegueix la segona posició amb un fantàstic 12,8%, mentre Telecinco es queda en un 10% com a tercera. laSexta amb un 6,4% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,3%.
Aquest dimarts, 26,1M de persones van connectar en algun moment amb la televisió, cosa que suposa el 56% de la població. Es van assolir les 2,5 hores de mitjana de consum per espectador.
