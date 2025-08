Antena 3 ja anuncia el seu nou concurs d'èxit internacional: 'Joc de pilotes'

Antena 3 començarà el curs amb l’estrena d’un dels formats televisius internacionals que més ressò estan fent: 'The Quiz with Balls'. Atresmedia ha començat la promoció de l’exitós format neerlandès sota el títol 'Joc de pilotes'. Es tracta d’un nou concurs per al prime time, que estarà presentat per Juanra Bonet

'Joc de pilotes' enfronta cervells contra boles combinant un programa de preguntes d’alt risc amb una competició física a gran escala. Cada episodi presenta dos grups que competeixen per un premi en metàl·lic en una "batalla de pilotes".

Com s’ha vist a la promo, hi haurà concursants anònims, però també famosos. A la primera promoció hem pogut veure Melody, Angy Fernández, Susi Caramelo, Agustín Jiménez i David Fernández.

Aturats en una plataforma alta sobre una piscina, tots han de treballar junts mentre s’enfronten a un qüestionari d’opció múltiple. Cada resposta s’assigna a un lloc amb una bola gegant col·locada darrere. Si s’escull la resposta correcta, la pilota baixa rodolant i s’atura just abans de xocar amb el jugador.

Si hi ha una resposta incorrecta, la bola enorme els llança sense pietat a la piscina de sota. Com més jugadors perd cada equip, més difícils es tornen les preguntes. Tanmateix, com més duren, més diners acumulen, fins que un equip arriba a la ronda final per jugar pel gran premi.

| Talpa Studios

Aquest format original de Talpa Studios ha estat adquirit per Atresmedia TV. La gravació té lloc al hub de Talpa Studios als Països Baixos i estarà produït en col·laboració amb Warner Bros. ITVP Espanya. Des de la seva estrena a Holanda, on ja ha tingut dues temporades, el format 'The Quiz with Balls' fins i tot ha fet el salt a l’altra banda de l’Atlàntic. El concurs s’ha adaptat als Estats Units a FOX amb una gran acollida per part del públic.

Per tant, 'Joc de pilotes' serà una de les apostes d’Antena 3 a partir del setembre. Si la cadena segueix l’estructura de l’últim any, s’emetrà el dissabte, que darrerament s’ha dedicat a concursos. Antena 3 també ha començat la promoció d’'Emparejados' amb Joaquín, previsiblement per a la nit de dimecres, i els divendres tornarà 'La Voz', que encara no té promo.