David Broncano torna a presumir d'audiències després de quedar-se a prop d'El Hormiguero
David Broncano parla a 'La Revuelta' de les bones audiències de l'estrena de temporada dilluns
David Broncano va tornar aquest dilluns a la graella de TVE amb la segona temporada de 'La Revuelta' i ho va fer amb xifres que el van situar a poca distància d''El Hormiguero'. El retorn del presentador, després de l'aturada d'estiu, va aconseguir 1.852.000 espectadors davant dels 1.944.000 que va reunir Pablo Motos amb la visita de Mar Flores. De fet, en franja d'estricta coincidència, de 21:56h a 23:07h, 'El Hormiguero' (16,9% i 1.938.000) va liderar només amb dues dècimes d'avantatge sobre 'La Revuelta' (16,4% i 1.884.000)
Llunys de mostrar-se preocupat, David Broncano va obrir 'La Revuelta' de dimarts amb la seva habitual desimboltura. Després de corejar amb el públic la nova versió del "Lo lo lo" que acompanya la seva entrada, no va dubtar a llançar un missatge triomfal: "Ahir vam ser el programa més vist de la nit". El plató va esclatar en aplaudiments, tot i que la celebració va durar poc.
Grison va treure el seu mòbil i va desmuntar l'afirmació del presentador: "Què dius tu? Estàs flipant, si ho he vist aquest matí i no vam ser". Les dades oficials ho confirmaven: 'La Revuelta' va signar un 16,1% de quota de pantalla en la seva franja completa, mentre que 'El Hormiguero' va arribar al 17,2%. David Broncano, sense perdre el somriure, va acabar reconeixent la realitat: "A veure, bé... ens van treure 50.000 o 60.000 espectadors".
Llunys de rectificar, el còmic es va recolzar en l'humor per seguir endavant: "Ho he dit per si colava, però ho sabia des del principi. He dit suposo que ningú sap la dada". Aquest to irònic va donar peu a Ricardo Castella, que va aprofitar per recordar les vegades que el programa d'Antena 3 va presumir de lideratge tot i no aconseguir-ho realment: "Encara que no siguis el programa més vist ja saps que pots dir això David..."
David Broncano va rematar l'escena amb una frase que va provocar noves rialles i aplaudiments: "Si jo crec que soc el més vist qui em pot dir a mi que no?". I va tancar amb una altra sentència que resumia l'esperit amb què afronta aquesta nova etapa: "A més, cal celebrar-ho perquè no sé si tornarem a estar així de prop"
