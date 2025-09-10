El dubte de José Milán que marca un punt d'inflexió a 'Sueños de Libertad'
Tasio, personatge de José Milán a 'Sueños de Libertad', es debat entre advertiments i ofertes
Tasio, personatge de José Milán, es debat entre advertiments i ofertes. Aquest dijous 11 de setembre, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', una absència inesperada va descol·locar l'Andrés en un moment clau per a la fàbrica. Les diferències irreconciliables entre l'Andrés i la María van esclatar, deixant seqüeles personals i professionals. Les tensions internes a la família De la Reina es van aguditzar davant la possible successió empresarial. La pressió financera va arribar a un nou nivell, i certes decisions podien tenir conseqüències irreversibles.
Una conversa íntima va revelar l'impacte emocional d'un petó que semblava superat. La salut d'en Don Pedro va posar en escac l'estructura de poder familiar. Una confessió sobtada va canviar el to de la relació entre en Lluís i la Cristina, que ja venia trontollant.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de dijous de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', en Don Pedro manipula la Digna perquè amagui el seu blau. L'amenaça de tancament sobrevola la fàbrica, sembrant incertesa entre els treballadors i la junta empresarial pren una decisió dràstica davant la manca de liquiditat. Mentrestant, la tensió entre la Luz i la Cristina comença a ser evident, i la Clàudia se n'adona.
La Cristina obre el seu cor a la Clàudia i revela tant els seus sentiments per en Lluís com un delicat assumpte de salut familiar. Tasio, personatge de José Milán, es debat entre advertiments i ofertes, mentre el seu entorn li exigeix definir-se. Una situació incòmoda entre la Cristina i en Lluís reaviva ferides antigues i posa a prova la seva relació laboral. La tensió entre germans s'intensifica quan la María intenta influir en en Damián a través d'en Gabriel.
