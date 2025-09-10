Logo tveo.cat
L'històric col·laborador de 'Más vale tarde' a laSexta anuncia el seu fitxatge per TVE

Ramón Espinar, col·laborador de 'Más vale tarde' i 'La roca' a laSexta, anuncia la seva marxa obligada

Xavi Oller

Ramón Espinar canvia de rumb televisiu i s'incorpora a TVE.  Qui va ser dirigent de Podemos a Madrid i col·laborador habitual de 'Más vale tarde' i 'La Roca' ha anunciat al seu compte de X que no continuarà participant als espais de laSexta. Ho fa després del seu inesperat fitxatge per la cadena pública.

"Aprofito per explicar-vos que aquesta temporada no seré a laSexta perquè me'n vaig a RTVE i hi ha algunes incompatibilitats", ha explicat el politòleg a les seves xarxes socials. "Però ha estat un plaer col·laborar-hi aquests anys: sempre he pogut dir el que m'ha donat la gana i tinc el màxim respecte pels seus professionals", ha afegit Ramón Espinar.

El fitxatge de Ramón Espinar es produeix en plena estratègia de renovació de la tarda a La 1, on 'Directo al grano' debutarà el 15 de setembre amb Marta Flich i Gonzalo Miró al capdavant. El format reunirà més d'una trentena de col·laboradors, entre ells Ada Colau, Sarah Santaolalla, Lilith Verstrynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán i Alfonso J. Usía. També s'hi sumaran Manuel Jabois, Emilio Doménech i Rosa Villacastín.

Ramón Espinar va voler subratllar en el seu comiat que, tot i els conflictes mediàtics viscuts els darrers anys, la seva experiència a laSexta havia estat sempre positiva. "Sobre laSexta i Ferreras, Iglesias va decidir bolcar una campanya infame que incidia en algunes misèries (que són veritat) i  ocultava les grandees (que també ho són) d'un projecte de comunicació que és referència informativa a Espanya  perquè fa dècades que treballa molt bé", ha explicat.

"La meva experiència allà és fantàstica. Mai una indicació, mai un retret (inclòs quan he rebut demandes) i sempre un tracte fantàstic en un ambient de professionalitat i respecte.  Mil gràcies a 'La Roca' i a 'Más vale tarde'. Segur que ens tornarem a trobar", ha conclòs Ramón Espinar.

La seva marxa contrasta amb altres col·laboradors, com Emilio Doménech, que compatibilitzarà la seva presència a TVE amb la seva continuïtat a 'La Roca'. L'exigència d'exclusivitat d'algunes cadenes privades sembla haver estat determinant en aquest canvi de Ramón Espinar, que se suma així al ball de fitxatges que està marcant l'inici de curs.

