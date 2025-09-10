L'històric col·laborador de 'Más vale tarde' a laSexta anuncia el seu fitxatge per TVE
Ramón Espinar, col·laborador de 'Más vale tarde' i 'La roca' a laSexta, anuncia la seva marxa obligada
Ramón Espinar canvia de rumb televisiu i s'incorpora a TVE. Qui va ser dirigent de Podemos a Madrid i col·laborador habitual de 'Más vale tarde' i 'La Roca' ha anunciat al seu compte de X que no continuarà participant als espais de laSexta. Ho fa després del seu inesperat fitxatge per la cadena pública.
"Aprofito per explicar-vos que aquesta temporada no seré a laSexta perquè me'n vaig a RTVE i hi ha algunes incompatibilitats", ha explicat el politòleg a les seves xarxes socials. "Però ha estat un plaer col·laborar-hi aquests anys: sempre he pogut dir el que m'ha donat la gana i tinc el màxim respecte pels seus professionals", ha afegit Ramón Espinar.
El fitxatge de Ramón Espinar es produeix en plena estratègia de renovació de la tarda a La 1, on 'Directo al grano' debutarà el 15 de setembre amb Marta Flich i Gonzalo Miró al capdavant. El format reunirà més d'una trentena de col·laboradors, entre ells Ada Colau, Sarah Santaolalla, Lilith Verstrynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán i Alfonso J. Usía. També s'hi sumaran Manuel Jabois, Emilio Doménech i Rosa Villacastín.
Ramón Espinar va voler subratllar en el seu comiat que, tot i els conflictes mediàtics viscuts els darrers anys, la seva experiència a laSexta havia estat sempre positiva. "Sobre laSexta i Ferreras, Iglesias va decidir bolcar una campanya infame que incidia en algunes misèries (que són veritat) i ocultava les grandees (que també ho són) d'un projecte de comunicació que és referència informativa a Espanya perquè fa dècades que treballa molt bé", ha explicat.
"La meva experiència allà és fantàstica. Mai una indicació, mai un retret (inclòs quan he rebut demandes) i sempre un tracte fantàstic en un ambient de professionalitat i respecte. Mil gràcies a 'La Roca' i a 'Más vale tarde'. Segur que ens tornarem a trobar", ha conclòs Ramón Espinar.
La seva marxa contrasta amb altres col·laboradors, com Emilio Doménech, que compatibilitzarà la seva presència a TVE amb la seva continuïtat a 'La Roca'. L'exigència d'exclusivitat d'algunes cadenes privades sembla haver estat determinant en aquest canvi de Ramón Espinar, que se suma així al ball de fitxatges que està marcant l'inici de curs.
Més notícies: