'Horizonte' d'Iker Jiménez anuncia el seu retorn a Cuatro amb una novetat important
Cuatro torna a apostar per l'anàlisi de dades, el debat i la veu dels experts amb el retorn de 'Horizonte', que aquest dijous 11 de setembre inicia la seva sisena temporada a les 22:50h. L'espai que dirigeix i presenta Iker Jiménez afronta un nou curs amb importants novetats. Tanmateix, continuarà amb la mateixa vocació de fons: analitzar sense filtres els grans assumptes de l'actualitat nacional, internacional i científica.
Iker Jiménez reconeix que s'ha convertit en quelcom inesperat fins i tot per a ell: "Aquest estiu he estat molt conscient de l'impacte excepcional de 'Horizonte'. He rebut molt d'afecte en diferents parts d'Espanya, de manera massiva, i m'he adonat que aquest programa és una cosa diferent. Per a mi continua sent un misteri, perquè no sé els elements que componen la fórmula que el fa diferent, però clarament s'ha convertit en un fenomen social".
Una de les principals apostes d'aquesta nova etapa és el redisseny del plató de 'Horizonte', que es converteix en un espai versàtil i dinàmic. Iker Jiménez el defineix com un punt de trobada obert a totes les veus: "Comptem ara amb un espai diferent que es modularà. Intentarem que sigui un ‘club de periodisme’ on tothom hi càpiga i un lloc des d'on podem albirar aquest horitzó que sempre és complicat i fascinant al nostre país i al món".
'Horizonte' manté el seu ampli planter de col·laboradors, amb perfils molt diversos que abasten des del periodisme i la política fins a la medicina, l'economia o la ciència. José Cabrera, Miquel Giménez, Marc Vidal, Beatriz Talegón, Alejandro Entrambasaguas, Carlos Cuesta, Martín Varsavsky, Ketty Garat, Daniel Bashandeh i el coronel Pedro Baños són alguns dels noms que continuaran formant part de la taula d'anàlisi.
La primera entrega de la temporada de 'Horizonte' arriba marcada per la política. L'espai examinarà les declaracions de Carolina Perles, exdona de l'exsecretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos, emeses a 'El precio de...'. Per això es comptarà amb les aportacions de Ketty Garat, Beatriz Talegón, Miquel Giménez, Juan Soto Ivars i Martín Varsavsky. A més, Jorge Calabrés, Ramón Bermejo, Alejandro Entrambasaguas, Carlos Cuesta i el psiquiatre forense José Cabrera analitzaran les últimes novetats al voltant de Begoña Gómez.
Però no tot serà política: 'Horizonte' també dedicarà espai als recents incendis forestals que han colpejat diverses comunitats. Comptarà amb testimonis de veïns que van participar directament en les tasques d'extinció i que relataran en primera persona la seva lluita contra les flames.
Recordem que 'Horizonte' va tancar la seva cinquena temporada amb xifres a l'alça, promediant un 9,2% i 642.000 espectadors, cosa que va suposar una pujada de gairebé tres punts respecte al curs anterior. A més, va superar laSexta en la seva franja (5,2% i 364.000) i va assolir un 11% en target comercial, duplicant el seu competidor directe. Entre els grups d'edat més receptius van destacar els joves adults de 25 a 44 anys (9,4%) i el segment de 45 a 54 (11%).
