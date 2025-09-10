Mediaset pren la decisió més esperada sobre el futur de 'First Dates' a Telecinco
Mediaset ja ha anunciat què passarà amb 'First Dates' després de dos mesos a Telecinco
Mediaset ha mogut fitxa a la seva graella de tardor. Després de diversos mesos de prova a Telecinco, 'First Dates' abandona la cadena principal i torna a Cuatro aquest dijous, 11 de setembre. El programa de cites de Carlos Sobera recupera així el seu territori natural i torna a ocupar la franja que el va convertir en un dels formats més reconeixibles del canal.
Tanmateix, la sortida de 'First Dates' no deixa desert l'access prime time de Telecinco. Al contrari, Mediaset ha reservat aquest espai per impulsar encara més la seva gran aposta de la temporada: 'Supervivientes All Stars'. Serà Laura Madrueño l'encarregada de presentar 'Supervivientes All Stars: última hora,' format que repassarà els moments més intensos de la convivència entre les 14 llegendes del reality.
Amb aquest ajust, Mediaset reforça la seva estratègia de blindar la graella de Telecinco al voltant del seu producte estrella. Com és habitual, el nou espai s'emetrà els dilluns i dimecres com a prèvia dels programes principals. Telecinco completa així un esquema setmanal on el concurs dominarà cinc de les set nits:
- Dilluns: 'SV All Stars: Última hora' i 'El Precio de…'
- Dimarts: 'SV All Stars: Tierra de Nadie'
- Dimecres: 'SV All Stars: Última hora' i 'La Agencia'
- Dijous: 'SV All Stars'
- Divendres: 'De Viernes'
- Dissabte: 'Bailando con las Estrellas'
- Diumenge: 'SV All Stars: Conexión Honduras'
D'aquesta manera, les gales i debats ocuparan pràcticament tota la franja nocturna, des de les 22:00h fins a la matinada. En canvi, els dilluns i dimarts el reality es limitarà a l'access, evitant que les grans apostes posteriors coincideixin de ple amb pesos pesants com 'El Hormiguero' o 'La Revuelta'.
Mentrestant, Cuatro reforça la seva identitat en recuperar un dels seus vaixells insígnia. 'First Dates' torna amb entregues inèdites i la mateixa essència de sempre: continuar explorant les històries d'amor que sorgeixen al restaurant més famós de la televisió. El retorn suposa un alleujament per a la cadena, que havia recorregut a les reposicions de 'Viajeros Cuatro' sense aconseguir resultats competitius les darreres setmanes.
