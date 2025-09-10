La obligada determinació de María Castro que causa un gir de 180º a 'La Promesa'
A la Pia, personatge de María Castro, no li queda cap altra opció que portar en Dieguito a 'La Promesa'
A la Pia, personatge de María Castro, no li queda cap altra opció que portar en Dieguito al palau. Aquest dijous 11 de setembre a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', la revolta contra el marquès d’Aguinaga va sacsejar el palau. A més, L’Àngela va reaparèixer després de dies de segrest totalment desorientada i en un estat general de debilitat. La seva mare, Leocadia, va descarregar la seva ràbia contra en Lorenzo, responsable del fals segrest. La Simona va celebrar amb l’Enora la seva reconciliació amb en Toño; i la Vera, tot i l’alegria per ella, es va sentir afligida per no haver aconseguit el mateix amb la seva família.
La Petra va exigir a en Cristòbal represàlies després de l’accident que va patir als jardins i en Ricardo es va rebel·lar contra l’abús de poder d’en Cristòbal. En Manuel, l’Enora i en Toño es van embarcar amb il·lusió en el seu nou projecte, desmarcant-se del passat. Però en Manuel, personatge d’Arturo Sancho, va rebre un dur ultimàtum d’Alonso: s’havia de retractar amb la Leocadia i honorar el seu compromís amb la seva empresa.
Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa',L’Alonso creu que encara hi ha esperança per arreglar les coses entre en Manuel i la Leocadia. El marquès insisteix a intentar que el seu fill faci marxa enrere. Ja no hi ha marxa enrere en el que la Catalina va fer al baró de Valladares: una notícia al diari apunta cap a ella com a instigadora d’unes revoltes.
En Santos punxa la María Fernández per treure-li informació sobre el seu comportament a la revetlla de Luján. En Lope busca un acostament amb la Vera, però s’endú un revés quan la donzella se’n cansa que estigui sempre a sobre d’ella. A la Pia, personatge de María Castro, no li queda més remei que portar en Dieguito a 'La Promesa'; el que no s’espera és que en Cristòbal la renyi per això.
