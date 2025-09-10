'Operació Triomf' revela les seves novetats, amb gales més llargues i canvis en els continguts
Després de gairebé dos anys d'espera, la nova edició d'‘Operación Triunfo’ tornarà dilluns 15 de setembre a les 22:00h amb la primera gala en directe presentada per Chenoa. En una roda de premsa al plató del talent show, Prime Video ha revelat juntament amb Gestmusic les novetats d'aquesta nova temporada.
"Ambició és en el que hem estat treballant des que va acabar la temporada 2023, tot i que el nivell va ser alt. Va ser l'estrena més vista a Prime Video i el format que més usuaris va atreure, amb 3,5M d'usuaris únics. Volem fer-ho millor, més gran i arribar a més gent", explicava Òscar Prol, responsable d'entreteniment de Prime Video a Espanya, que revelava que es podrà veure en directe també a l'Argentina, Mèxic, Brasil, Xile, Colòmbia i el Perú.
"Esperem que les xifres vagin a més, seguim amb el nostre acord amb TikTok i també hi haurà el TikTok Corner, on els concursants podran veure contingut seleccionat", afegia el directiu.
"És un plató impressionant, dissenyat com un plató capdavanter per fer un gran entreteniment musical. Cada any hi ha una millora, perquè sempre et superes. Aquest any hi ha un upgrade visible, amb 780 aparells de llum, la majoria mòbils, 358 m² de pantalla. Tot dissenyat per obtenir el millor espectacle musical possible", explicava, per la seva banda, Tinet Rubira, director general de Gestmusic.
Les gales s'emetran en directe cada dilluns a les 22:00h en exclusiva a Prime Video fins al 15 de desembre, amb 14 gales. A la Gala 0, els 18 aspirants seleccionats al càsting es jugaran la seva entrada a l'acadèmia amb la seva primera actuació sobre l'escenari. El jurat, format per Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway i Cris Regatero, juntament amb l'equip de professors liderat per Noemí Galera, seleccionarà 15 dels concursants. El públic decidirà qui ocupa l'última plaça amb els seus vots a través de l'app oficial d'‘Operación Triunfo’.
"No hi ha postgala, tot passarà a la pròpia gala, que seguiran sent curtes. Seran una mica més llargues, però abans de les 00h la gent sabrà els nominats, l'expulsat i tot", afegia el directiu de Gestmusic.
A més, ‘Conexión OT’, el magazín presentat per Miriam Rodríguez, s'emetrà en directe i en exclusiva a Prime Video de dimarts a dissabte. El programa oferirà connexions en directe, continguts inèdits i alguns dels moments més destacats entre gales. Des de classes, assajos, repartiment de temes, passis de micros, convivència diària, entrevistes amb professors, jurat, convidats especials i els propis aspirants.
"Volíem que la tira diària estigués enganxada al contingut, per això es farà des de l'acadèmia. Pujaran i baixaran els concursants no a un magazine, sinó a un videopodcast. És una de les demandes que ens feien les nostres fans", explicava Tinet Rubira.
"En aquest programa passaran moltes coses i hi haurà moltes sorpreses que no puc explicar. Els dimarts veurem què passa quan els nois arriben a l'acadèmia amb vídeos recopilatoris i a partir de la gala 2 tindrem l'expulsat setmanal. Com a novetat, podrem connectar amb un dels seus companys que escollirà per poder acomiadar-se", explicava Miriam Rodríguez sobre els continguts de ‘Conexión OT’.
D'aquesta manera, els dimarts també hi anirà el favorit. Dimecres hi aniran els nominats, reviuran les valoracions del jurat i rebran missatges dels seus familiars. Pel que fa als dijous, s'emetran els passis de micros en directe a Prime Video. Els divendres serà el mític xat, en què els concursants rebran missatges dels seus familiars, amics, però també vídeos de TikTok. Finalment, dissabte serà el segon passi de micros, però, en acabar, un dels professors ho comentarà amb Miriam Rodríguez.
A més, com a novetat, els diumenges hi haurà ‘La cara B’ d’‘OT’. "L'humor tindrà el seu propi espai. Barrejarem dos ingredients que són el zàpping i ens han deixat algunes sèries, pel·lícules i programes de Prime Video per posar-hi", explicava la productora executiva d'Alguna Pregunta. Hi haurà col·laboradors, com Maríana Lioza com a reportera, la iaia Mari Carmen i el seu nét Hector i Sandro Rey.
