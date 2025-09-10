Pablo Motos anuncia la caiguda de dos convidats d'El Hormiguero i la seva substituta
'El Hormiguero' fa un canvi inesperat a la llista de convidats després d'anunciar Pedri i Ferran Torres per dijous
'El Hormiguero' tindrà un canvi a la seva llista d'invitats, ja que la que havia de ser la visita de Pedri i Ferran Torres aquest dijous, s'ajorna per qüestions esportives. L'anunci trenca amb la planificació que s'havia fet pública dies abans, quan el 4 de setembre es va revelar la llista completa d'invitats. Mar Flores per dilluns, Nacho Cano dimarts, els coaches de 'La Voz' dimecres i, inicialment, els dos futbolistes blaugrana dijous.
Pablo Motos ho va confirmar en directe dimarts: "Dijous hi ha canvi de dates a l'agenda esportiva del Barcelona. No poden venir Pedri i Ferran Torres, ho faran més endavant". En el seu lloc, el programa comptarà amb la presència de Yurena, a qui el presentador va presentar amb aquestes paraules: "Vindrà Yurena".
No és la primera vegada que Pedri i Ferran Torres formen part de 'El Hormiguero', encara que mai havien coincidit al plató. El migcampista va participar al programa el maig de 2023 i el davanter ho va fer a l'octubre, només 24 hores després d'aconseguir la classificació d'Espanya per a l'Eurocopa.
La substituta, però, s'estrena al programa. Yurena, la veu darrere del mític "No cambie", torna a estar en el focus mediàtic gràcies a 'Superestar', la sèrie de Netflix que repassa el fenomen que va protagonitzar als anys 2000 sota el nom de Tamara. L'èxit de la ficció ha reactivat la seva carrera, fins al punt d'anunciar un concert al Palacio de Vistalegre el pròxim 27 de maig: "Yurena: el concert que mai va ser".
De moment, la visita de Pedri i Ferran Torres queda pendent de confirmació. Tot dependrà de com encaixin els seus compromisos amb el Barcelona a l'agenda de 'El Hormiguero'.
En audiències, aquest dimarts, 'El Hormiguero' ha tornat a situar-se, un dia més, com el programa més vist de la televisió. Va ser líder amb més d'1,9 milions de seguidors de mitjana, un 16,5% de quota i 4.217.000 espectadors únics, amb la visita de Nacho Cano. Va tornar a superar tots els seus rivals, amb una distància de +7,6 i +1,5 punts sobre els seus principals competidors, als quals va guanyar en coincidència.
Més notícies: