La resposta de Marco Pernas que dona un gir de 180° al seu futur a 'Valle Salvaje'
Rafael, personatge de Marco Pernas a 'Valle Salvaje', desconfia de la proposta de José Luis
Rafael, personatge de Marco Pernas, desconfia de la proposta de José Luis. Aquest dijous 11 de setembre, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', Rafael i Adriana es van unir en el dolor de perdre el seu fill, que es va afegir als seus altres dols. D’altra banda, José Luis, personatge de José Manuel Seda, va pressionar Mercedes, que coneixia tota la veritat sobre les terres de Valle Salvaje i li va exigir que no interferís en les seves negociacions amb l’Adriana. Tanmateix, el que va aconseguir va ser que la Mercedes li llancés una acusació inesperada.
Finalment, Leonardo va trobar una carta de la seva mare Amanda i va estar disposat a compartir-ne el contingut amb la Bàrbara.
En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder entre joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.
Què passarà al capítol de dijous de 'Valle Salvaje'?
En el nou capítol de 'Valle Salvaje',el duc cau pres de la inquietud per les acusacions. Mentrestant, Rafael, personatge de Marco Pernas, desconfia de la proposta de José Luis a l’Adriana. De fet, la Mercedes torna a incomodar el duc amb les seves acusacions, després d’enfrontar-s’hi per defensar l’Adriana.
Fins ara, Úrsula semblava tenir-ho tot sota control sobre el que va passar la tarda de la mort d’en Julio. El que no imagina és que la investigació continua avançant en silenci... De fet, pel que fa al misteri de qui va servir les postres d’en Julio, algú recorda que va ser l’Ana...
Més notícies: