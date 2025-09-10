S'aixequen els rumors del retorn de Kiko Hernández a Telecinco després d'aquesta publicació
Kiko Hernández ha compartit per sorpresa una publicació que assenyala Telecinco
El nom de Kiko Hernández torna a situar-se al centre de la conversa televisiva. Després del retorn inesperat de Lydia Lozano a Mediaset, creix la sensació que la cadena podria estar sondejant altres excol·laboradors de Sálvame. I entre els que més sonen destaca, precisament, Kiko Hernández.
El presentador havia mantingut una postura crítica envers Mediaset des de la cancel·lació del mític format, però un gest recent ha fet saltar totes les alarmes. Aquest dilluns, Kiko Hernández sorprenia a Instagram compartint una story sobre 'El precio de...', el nou espai de Santi Acosta a Telecinco. Hi apareixia una captura de l'estrena amb Carolina Perles, exdona de José Luis Ábalos, juntament amb un missatge que molts han interpretat com una reconciliació amb Telecinco.
"Fa temps que no m'enganxava un programa tant com 'El precio de...'. Pedazo d'investigació", escrivia Kiko Hernández, afegint-hi també un emoji d'aplaudiment.
La publicació arribava tot just unes hores després que Belén Esteban confessés a 'No somos nadie' que "si la truquessin de Mediaset se n'aniria". Dos moviments que, per als seguidors, no semblen casualitat.
L'interès per un possible retorn de Kiko Hernández no és nou. A 'Tentáculos', el programa que va conduir a TEN i Canal Quickie amb Carlota Corredera, ell mateix va relatar una conversa amb un alt directiu de Mediaset durant el casament de Marta López: "Compte perquè d'aquí poc pot haver-hi novetats i li pregunto jo que respecte a què. I em diu que 'home jo no et puc dir que tots en un moment donat torneu a Mediaset, però sí que puc dir-te que alguns i em va dir, entre els quals tu hi series, sí podríeu tornar'", va explicar aleshores.
El fet que ni ell ni Chelo García-Cortés s'hagin sumat a l'elenc de 'No somos nadie' reforça la hipòtesi que podrien reservar-se per a un projecte diferent a Telecinco. Tanmateix, de moment no hi ha cap informació oficial sobre el retorn de Kiko Hernández a la que va ser casa seva durant dues dècades.
