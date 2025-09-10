Sonsoles Ónega s'indigna després d'un canvi de llei: 'No em menjaré una multa'
Sonsoles Ónega s'ha mostrat en contra de l'últim canvi de llei sobre el tabaquisme
La darrera emissió de 'Y ahora Sonsoles' va tornar a situar Sonsoles Ónega al centre de la conversa. El motiu: la nova ofensiva del Govern de Pedro Sánchez contra el tabaquisme. Aquesta inclou mesures tan controvertides com multar amb 100 euros els pares dels menors sorpresos fumant.
'Y ahora Sonsoles' a Antena 3 va plantejar el debat amb posicions enfrontades, la d'una dona fumadora i la d'una altra que no ho era, mentre la presentadora feia d'àrbitre. Però el que va començar com un intercanvi d'opinions aviat es va convertir en una posició clara per part de Sonsoles Ónega. La presentadora no va dubtar a mostrar el seu enuig amb la lletra petita de la iniciativa del Ministeri de Sanitat.
Tot i que sempre ha defensat una vida lliure de fum i ha reiterat en més d'una ocasió el seu rebuig al tabac, Sonsoles Ónega es va rebel·lar contra el càstig econòmic previst per als pares d'adolescents fumadors. "Indignant. Que no es pot controlar un nen 24 hores! Que no em menjaré la multa pels seus cigarrets!", va exclamar, en plena connexió en directe amb una mare que també es manifestava contrària a la mesura.
L'entrevistada va donar suport a Sonsoles Ónega, assenyalant que el veritable problema era als llocs on els menors aconsegueixen tabac sense massa traves.
Sonsoles Ónega va ser taxativa, ja que considera que l'educació en hàbits saludables és responsabilitat dels progenitors, però això no equival a haver d'assumir sancions pels errors dels seus fills. "Jo educo els meus fills perquè no fumin i crec que no fumen", va afirmar, deixant clar que el debat s'havia de centrar en la prevenció i no en la penalització. Sobre altres restriccions que també contempla el pla, com la prohibició de fumar a terrasses, va preferir no pronunciar-se.
En audiències, 'Y ahora Sonsoles' aquest dimarts va vèncer el seu immediat competidor i va ser el magazín més vist del dia. Va aconseguir un 11% de quota, 817.000 seguidors de mitjana i 3,5 milions d'espectadors únics, de la mà de Sonsoles Ónega.
