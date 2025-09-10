TVE sorprèn amb el fitxatge de Patricia Montero com a presentadora de 'Decomasters'
Patricia Montero presentarà 'DecoMasters', amb Lorenzo Castillo i Marta Riopérez al jurat
Fitxatge sorpresa a RTVE:l'actriu i presentadora Patricia Montero es posarà al capdavant del talent de decoració 'DecoMasters',produït per Shine Iberia (Banijay Iberia). El jurat estarà format pel multipremiat dissenyador d'interiors Lorenzo Castillo i la periodista especialitzada en decoració Marta Riopérez. Ells seran els encarregats de desafiar la creativitat i l'habilitat de deu parelles de celebrities.
Ajudats per un decorador convidat a cada prova, jutjaran les creacions de les 10 parelles. A més, amb el suport de la seva trajectòria i mirada experta, explicaran als participants les principals tendències i analitzaran amb exigència cada detall de la feina feta durant tota la competició.
Mar Flores i el seu fill Carlo Constanzia, Isa Pantoja i el seu marit Asraf Beno, els germans Samantha i Colate Vallejo-Nágera, les amigues María Zurita i Antonia Dell’Atte, els amics Eduardo Casanova i Canco Rodríguez, Lucía Bosé i la seva filla Palito Dominguín, Eduardo Navarrete i la seva musa La Terremoto de Alcorcón, les amigues Raquel Meroño i Belén López, els germans Gemeliers, i els influencers King Bru i Andy Andrea conformen les deu parelles participants.
Molt aviat,aquests duets imprevisibles faran realitat els seus somnis i materialitzaran els seus projectes decoratius més ambiciosos en una divertida i emocionant competició. Vénen decidits a mostrar el seu talent i un estil únic, eines necessàries per convertir-se en veritables professionals del disseny d'interiors.
Al llarg del programa,s'enfrontaran a diversos reptes per transformar i optimitzar tot tipus d'espais reals, des d'habitatges i negocis fins a habitacions petites o amb poca llum. Hauran de treure el màxim profit de cada entorn, per complicat que sembli.
A més,sota una visió democràtica de la decoració, l'espectador tindrà accés a trucs assequibles i idees creatives i econòmiques perquè qualsevol persona, sense importar experiència o recursos, pugui trobar inspiració i transformar ambients amb petits canvis plens d'estil a l'abast de tothom, demostrant que la decoració d'un espai no depèn dels recursos econòmics, sinó de la creativitat, la valentia i el temps que s'hi dediqui a un espai.
