David Broncano vuelve a presumir de audiencias tras quedarse cerca de 'El Hormiguero'

David Broncano volvió este lunes a la parrilla de TVE con la segunda temporada de 'La Revuelta' y lo hizo con cifras que lo situaron a escasa distancia de 'El Hormiguero'. El regreso del presentador, tras el parón estival, consiguió 1.852.000 espectadores frente a los 1.944.000 que reunió Pablo Motos con la visita de Mar Flores. De hecho, en franja de estricta coincidencia, de 21:56h a 23:07h, 'El Hormiguero' (16,9% y 1.938.000) lideró tan solo con dos décimas de ventaja sobre 'La Revuelta' (16,4% y 1.884.000)

Lejos de mostrarse preocupado, David Broncano abrió 'La Revuelta' del martes con su habitual desparpajo. Tras corear junto al público la nueva versión del "Lo lo lo" que acompaña su entrada, no dudó en lanzar un mensaje triunfal: "Ayer fuimos el programa más visto de la noche". El plató estalló en aplausos, aunque la celebración duró poco.

Grison sacó su móvil y desmontó la afirmación del presentador: "¿Qué dices tú? Estás flipando, si lo he visto esta mañana y no fuimos". Los datos oficiales lo confirmaban: 'La Revuelta' firmó un 16,1% de cuota de pantalla en su franja completa, mientras que 'El Hormiguero' alcanzó el 17,2%. David Broncano, sin perder la sonrisa, acabó reconociendo la realidad: "A ver bueno... nos sacaron 50.000 o 60.000 espectadores".

Lejos de rectificar, el cómico se apoyó en el humor para seguir adelante: "Lo he dicho por si colaba, pero lo sabía desde el principio. He dicho supongo que nadie sabe el dato". Ese tono irónico dio pie a Ricardo Castella, que aprovechó para recordar las veces en que el programa de Antena 3 presumió de liderazgo a pesar de no lograrlo realmente: "Aunque no seas el programa más visto ya sabes que puedes decir eso David...".

David Broncano remató la escena con una frase que provocó nuevas risas y aplausos: "¿Si yo creo que soy el más visto quién me puede decir a mi que no?". Y cerró con otra sentencia que resumía el espíritu con el que afronta esta nueva etapa: "Además hay que celebrarlo porque no sé si volveremos a estar así de cerca".