La duda de José Milán que marca un punto de inflexión en 'Sueños de Libertad'

Tasio, personaje de José Milán, se debate entre advertencias y ofrecimientos. Este jueves 11 de septiembre, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', una inesperada ausencia descolocó a Andrés en un momento clave para la fábrica. Las diferencias irreconciliables entre Andrés y María estallaron, dejando secuelas personales y profesionales. Las tensiones internas en la familia De la Reina se agudizaron ante la posible sucesión empresarial. La presión financiera alcanzó un nuevo nivel, y ciertas decisiones pudieron tener consecuencias irreversibles.

Una conversación íntima reveló el impacto emocional de un beso que parecía superado. La salud de Don Pedro puso en jaque la estructura de poder familiar. Una confesión repentina cambió el tono de la relación entre Luis y Cristina, que ya venía tambaleándose.

| Atresmedia, tveo.es

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Don Pedro manipula a Digna para que oculte su moratón. La amenaza de cierre sobrevuela la fábrica, sembrando incertidumbre entre los trabajadores y la junta empresarial toma una decisión drástica ante la falta de liquidez. Mientras, la tensión entre Luz y Cristina empieza a ser evidente, y Claudia se da cuenta.

Cristina abre su corazón a Claudia y revela tanto sus sentimientos por Luis como un delicado asunto de salud familiar. Tasio, personaje de José Milán, se debate entre advertencias y ofrecimientos, mientras su entorno le exige definirse. Una situación incómoda entre Cristina y Luis reaviva viejas heridas y pone a prueba su relación laboral. La tensión entre hermanos se intensifica cuando María intenta influir en Damián a través de Gabriel.