El histórico colaborador de 'Más vale tarde' en laSexta que anuncia su fichaje por TVE

Ramón Espinar cambia de rumbo televisivo y se incorpora a TVE. El que fuera dirigente de Podemos en Madrid y colaborador habitual de 'Más vale tarde' y 'La Roca' ha anunciado en su cuenta de X que no seguirá participando en los espacios de laSexta. Lo hace tras su inesperado su fichaje por la cadena pública.

"Aprovecho para contaros que esta temporada no voy a estar en laSexta porque me voy a RTVE y hay algunas incompatibilidades", explicó el politólogo en sus redes sociales. "Pero ha sido un placer colaborar allí estos años: siempre he podido decir lo que me ha dado la gana y tengo el máximo respeto por sus profesionales", añadió Ramón Espinar.

El fichaje de Ramón Espinar se produce en plena estrategia de renovación de la tarde en La 1, donde 'Directo al grano' debutará el 15 de septiembre con Marta Flich y Gonzalo Miró al frente. El formato reunirá a más de una treintena de colaboradores, entre ellos Ada Colau, Sarah Santaolalla, Lilith Verstrynge, Pilar García de la Granja, Antonio Jiménez, Isabel Durán y Alfonso J. Usía. También se sumarán Manuel Jabois, Emilio Doménech y Rosa Villacastín.

| Atresmedia

Ramón Espinar quiso subrayar en su despedida que, pese a los conflictos mediáticos vividos en los últimos años, su experiencia en laSexta había sido siempre positiva. "Sobre laSexta y Ferreras, Iglesias decidió volcar una campaña infame que incidía en algunas miserias (que son verdad) y ocultaba las grandezas (que también lo son) de un proyecto de comunicación que es referencia informativa en España porque lleva décadas trabajando muy bien", ha explicado.

"Mi experiencia allí es fantástica. Jamás una indicación, nunca un reproche (incluido cuando he recibido demandas) y siempre un trato fantástico en un ambiente de profesionalidad y respeto. Mil gracias a 'La Roca' y a 'Más vale tarde'. Seguro que volvemos a encontrarnos", concluyó Ramón Espinar.

Su marcha contrasta con otros colaboradores, como Emilio Doménech, que compatibilizará su presencia en TVE con su continuidad en 'La Roca'. La exigencia de exclusividad de algunas cadenas privadas parece haber sido determinante en este cambio de Ramón Espinar, que se suma así al baile de fichajes que está marcando el inicio de curso.