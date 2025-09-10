'Horizonte' de Iker Jiménez anuncia su regreso a Cuatro con una importante novedad

Cuatro vuelve a apostar por el análisis de datos, el debate y la voz de los expertos con el regreso de 'Horizonte', que este jueves 11 de septiembre inicia su sexta temporada a las 22:50h. El espacio que dirige y presenta Iker Jiménez afronta un nuevo curso con importantes novedades. Sin embargo, seguirá con la misma vocación de fondo: analizar sin filtros los grandes asuntos de la actualidad nacional, internacional y científica.

Iker Jiménez reconoce que se ha convertido en algo inesperado incluso para él: "Este verano he sido muy consciente del impacto excepcional de 'Horizonte'. He recibido mucho cariño en diferentes partes de España, de forma masiva, y me he dado cuenta de que este programa es algo distinto. Para mí sigue siendo un misterio, porque no sé los elementos que componen la fórmula que lo hace diferente, pero claramente se ha convertido en un fenómeno social".

Una de las principales apuestas de esta nueva etapa es el rediseño del plató de 'Horizonte', que se convierte en un espacio versátil y dinámico. Iker Jiménez lo define como un punto de encuentro abierto a todas las voces: "Contamos ahora con un espacio distinto que se va a modular. Vamos a intentar que sea un ‘club de periodismo’ donde todo el mundo cabe y un lugar desde donde podemos otear ese horizonte que siempre es complicado y fascinante en nuestro país y en el mundo".

| Mediaset

'Horizonte' mantiene a su amplio plantel de colaboradores, con perfiles muy diversos que abarcan desde el periodismo y la política hasta la medicina, la economía o la ciencia. José Cabrera, Miquel Giménez, Marc Vidal, Beatriz Talegón, Alejandro Entrambasaguas, Carlos Cuesta, Martín Varsavsky, Ketty Garat, Daniel Bashandeh y el coronel Pedro Baños son algunos de los nombres que seguirán formando parte de la mesa de análisis.

La primera entrega de la temporada de 'Horizonte' llega marcada por la política. El espacio examinará las declaraciones de Carolina Perles, exmujer del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, emitidas en 'El precio de...'. Para ello se contará con las aportaciones de Ketty Garat, Beatriz Talegón, Miquel Giménez, Juan Soto Ivars y Martín Varsavsky. Además, Jorge Calabrés, Ramón Bermejo, Alejandro Entrambasaguas, Carlos Cuesta y el psiquiatra forense José Cabrera analizarán las últimas novedades en torno a Begoña Gómez.

Pero no todo será política: 'Horizonte' también dedicará espacio a los recientes incendios forestales que han golpeado a varias comunidades. Contará con testimonios de vecinos que participaron directamente en las labores de extinción y que relatarán en primera persona su lucha contra las llamas.

Recordamos que 'Horizonte' cerró su quinta temporada con cifras en ascenso, promediando un 9,2% y 642.000 espectadores, lo que supuso una subida de casi tres puntos respecto al curso anterior. Además, superó a laSexta en su franja (5,2% y 364.000) y alcanzó un 11% en target comercial, duplicando a su competidor directo. Entre los grupos de edad más receptivos destacaron los jóvenes adultos de 25 a 44 años (9,4%) y el segmento de 45 a 54 (11%).