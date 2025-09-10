Mediaset toma la decisión más esperada sobre el futuro de 'First Dates' en Telecinco

Mediaset ha movido ficha en su parrilla otoñal. Tras varios meses de prueba en Telecinco, 'First Dates' abandona la cadena principal y regresa a Cuatro este jueves, 11 de septiembre. El programa de citas de Carlos Sobera recupera así su territorio natural y vuelve a ocupar la franja que lo convirtió en uno de los formatos más reconocibles del canal.

Sin embargo, la salida de 'First Dates' no deja desierto el access prime time de Telecinco. Al contrario, Mediaset ha reservado ese espacio para impulsar todavía más su gran apuesta de la temporada: 'Supervivientes All Stars'. Será Laura Madrueño la encargada de presentar 'Supervivientes All Stars: última hora,' formato que repasará los momentos más intensos de la convivencia entre las 14 leyendas del reality.

Con este ajuste, Mediaset refuerza su estrategia de blindar la parrilla de Telecinco alrededor de su producto estrella. Como es habitual, el nuevo espacio se emitirá los lunes y miércoles como antesala de los programas principales. Telecinco completa así un esquema semanal donde el concurso dominará cinco de las siete noches:

Lunes: 'SV All Stars: Última hora' y 'El Precio de…'

Martes: 'SV All Stars: Tierra de Nadie'

Miércoles: 'SV All Stars: Última hora' y 'La Agencia'

Jueves: 'SV All Stars'

Viernes: 'De Viernes'

Sábado: 'Bailando con las Estrellas'

Domingo: 'SV All Stars: Conexión Honduras'

| Mediaset

De este modo, las galas y debates ocuparán prácticamente toda la franja nocturna, desde las 22:00h hasta la madrugada. En cambio, los lunes y martes el reality se limitará al access, evitando que las grandes apuestas posteriores coincidan de lleno con pesos pesados como 'El Hormiguero' o 'La Revuelta'.

Mientras tanto, Cuatro refuerza su identidad al recuperar uno de sus buques insignia. 'First Dates' vuelve con entregas inéditas y la misma esencia de siempre: seguir explorando las historias de amor que surgen en el restaurante más famoso de la televisión. El regreso supone un alivio para la cadena, que había recurrido a las reposiciones de 'Viajeros Cuatro' sin lograr resultados competitivos en las últimas semanas.