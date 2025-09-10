La obligada determinación de María Castro que causa un giro de 180º en 'La Promesa'

A Pía, personaje de María Castro, no le queda otra que traer a Dieguito a palacio. Este jueves 11 de septiembre a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', la revuelta contra el marqués de Aguinaga sacudió el palacio. Además, Ángela reapareció tras días de secuestro totalmente desorientada y en un estado general de debilidad. Su madre, Leocadia, descargó su rabia contra Lorenzo, responsable del falso secuestro. Simona celebró con Enora su reconciliación con Toño; y Vera, pese a su alegría por ella, se sintió afligida por no haber conseguido lo mismo con su familia.

Petra exigió a Cristóbal represalias tras el accidente que sufrió en los jardines y Ricardo se rebeló contra el abuso de poder de Cristóbal. Manuel, Enora y Toño se embarcaron con ilusión en su nuevo proyecto, desmarcándose del pasado. Pero Manuel, personaje de Arturo Sancho, recibió un duro ultimátum de Alonso: debía retractarse con Leocadia y honrar su compromiso con su empresa.

| RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa',Alonso cree que aún hay esperanza para arreglar las cosas entre Manuel y Leocadia. El marqués insiste en intentar que su hijo dé marcha atrás. Ya no hay vuelta atrás en lo que le hizo Catalina al barón de Valladares: una noticia en el periódico apunta hacia ella como instigadora de unas revueltas.

Santos pincha a María Fernández para sonsacarle sobre su comportamiento en la verbena de Luján. Lope busca un acercamiento con Vera, pero se lleva un revés cuando la doncella se harta de que esté siempre encima de ella. A Pía, personaje de María Castro, no le queda más remedio que traer a Dieguito a 'La Promesa'; lo que no se espera es que Cristóbal la abronque por ello.