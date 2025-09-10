'Operación Triunfo' revela sus novedades, con galas más largas y cambios en contenidos

Tras casi dos años de espera, la nueva edición de 'Operación Triunfo' volverá el lunes 15 de septiembre a las 22:00h con la primera gala en directo presentada por Chenoa. En una rueda de prensa en el plató del talent show, Prime Video ha revelado junto a Gestmusic las novedades de esta nueva temporada.

"Ambición es lo que hemos estado trabajando desde que acabó la temporada 2023, aunque estuvo alto el nivel. Fue el estreno más visto a Prime Video y el formato que más usuarios atrajo, con 3,5M de usuarios únicos. Queremos hacerlo mejor, más grande y llegar a más gente", explicaba Óscar Prol, responsable de entretenimiento de Prime Video en España, que revelaba que se podrá ver en directo también en Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia y Perú.

"Esperamos que las cifras vayan a más, seguimos con nuestro acuerdo con TikTok y también habrá el TikTok Corner, en el que los concursantes podrán ver contenido seleccionado", añadía el directivo.

| Prime Video

"Es un plató impresionante, diseñado como un plató puntero para hacer un gran entretenimiento musical. Cada año hay una mejora, porque siempre te superas. Este año hay un upgrade visible, con 780 aparatos de luz, con la mayoría que son móviles, 358 mº de pantalla. Todo diseñado para obtener el mejor espectáculo musical posible", explicaba, por su parte, Tinet Rubira, director general de Gestmusic.

Las galas se emitirán en directo cada lunes a las 22:00h en exclusiva en Prime Video hasta el 15 de diciembre, con 14 galas. En la Gala 0, los 18 aspirantes seleccionados en el casting se jugarán su entrada a la academia con su primera actuación sobre el escenario. El jurado, compuesto por Abraham Mateo, Leire Martínez, Guille Milkyway y Cris Regatero, junto con el equipo de profesores liderado por Noemí Galera, seleccionará a 15 de los concursantes. El público decidirá quién ocupa la última plaza con sus votos a través de la app oficial de 'Operación Triunfo'.

"No hay posgala, todo va a pasar en la propia gala, que van a seguir durando poco. Van a ser un poco más largas, pero antes de las 00h la gente va a saber los nominados, el expulsado y todo", añadía el directivo de Gestmusic.

| Prime Video

Además, 'Conexión OT', el magazín presentado por Miriam Rodríguez, se emitirá en directo y en exclusiva en Prime Video de martes a sábado. El programa ofrecerá conexiones en directo, contenidos inéditos y algunos de los momentos más destacados entre galas. Desde clases, ensayos, reparto de temas, pases de micros, convivencia diaria, entrevistas con profesores, jurado, invitados especiales y los propios aspirantes.

"Queríamos que la tira diaria estuviera pegado al contenido, por lo que se hará desde la academia. Subirán y bajarán los concursantes no a un magazine, si no a un videopodcast. Es una de las demandas que nos hacían nuestras fans", explicaba Tinet Rubira.

"En este programa van a pasar muchas cosas y habrá muchas sorpresas que no puedo contar. Los martes veremos lo que ocurre cuando los chicos llegan a la academia con vídeos recopilatorios y a partir de la gala 2 tendremos al expulsado semanal. Como novedad, podremos conectar con uno de sus compañeros que escogerá para poder despedirse", explicaba Miriam Rodríguez sobre los contenidos de 'Conexión OT'.

De este modo, los martes también acudirá el favorito. El miércoles acudirán los nominados, revivirán las valoraciones del jurado y recibirán mensajes de sus familiares. Por lo que respecta a los jueves, se emitirán los pases de micros en directo en Prime Video. Los viernes será el mítico chat, en el que los concursantes recibirán mensajes de sus familiares, amigos, pero también vídeos de TikTok. Finalmente, el sábado será el segundo pase de micros, pero, al terminar, uno de los profesores lo comentará con Miriam Rodríguez.

Además, como novedad, los domingos habrá 'La cara B' de 'OT'. "El humor tendrá su propio hueco. Mezclaremos dos ingredientes que son el zapping y nos han dejado algunas series, películas y programas de Prime Video para meter", explicaba la productora ejecutiva de Alguna Pregunta. Habrá colaboradores, como Mariana Lioza como reportera, la yaya Mari Carmen y su nieto Hector y Sandro Rey.