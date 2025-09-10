Pablo Motos anuncia la caída de dos invitados de 'El Hormiguero' y su sustituta

'El Hormiguero' tendrá un cambio en su lista de invitados, ya que lo que iba a ser la visita de Pedri y Ferrán Torres este jueves, se pospone por cuestiones deportivas. El anuncio rompe con la planificación que se había hecho pública días antes, cuando el 4 de septiembre se reveló la lista completa de invitados. Mar Flores para el lunes, Nacho Cano el martes, los coaches de 'La Voz' el miércoles e, inicialmente, los dos futbolistas azulgranas el jueves.

Pablo Motos lo confirmó en directo el martes: "El jueves hay cambio de fechas en la agenda deportiva del Barcelona. No pueden venir Pedri y Ferrán Torres, lo harán más tarde". En su lugar, el programa contará con la presencia de Yurena, a quien el presentador presentó con estas palabras: "Vendrá Yurena".

No es la primera vez que Pedri y Ferrán Torres forman parte de 'El Hormiguero', aunque nunca habían coincidido en plató. El centrocampista participó el programa en mayo de 2023 y el delantero lo hizo en octubre, tan solo 24 horas después de lograr la clasificación de España para la Eurocopa.

| Atresmedia

La sustituta, sin embargo, se estrena en el programa. Yurena, la voz tras el mítico "No cambie", vuelve a estar en el foco mediático gracias a 'Superestar', la serie de Netflix que repasa el fenómeno que protagonizó en los años 2000 bajo el nombre de Tamara. El éxito de la ficción ha reactivado su carrera, hasta el punto de anunciar un concierto en el Palacio de Vistalegre el próximo 27 de mayo: "Yurena: el concierto que nunca fue".

Por el momento, la visita de Pedri y Ferrán Torres queda pendiente de confirmación. Todo dependerá de cómo encajen sus compromisos con el Barcelona en la agenda de 'El Hormiguero'.

En audiencias, este martes, 'El Hormiguero' ha vuelto a situarse, un día más, como el programa más visto de la televisión. Fue líder con más de 1,9 millones de seguidores de media, un 16,5% de cuota y 4.217.000 espectadores únicos, con la visita de Nacho Cano. Volvió a superar a todos sus rivales, con una distancia de +7,6 y +1,5 puntos sobre sus principales competidores, a los que ganó en coincidencia.