La respuesta de Marco Pernas que da un giro de 180º a su futuro en 'Valle Salvaje'

Rafael, personaje de Marco Pernas, desconfía de la propuesta de José Luis. Este jueves 11 de septiembre, a las 17:20h, los espectadores pueden disfrutar de un nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre otros.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Valle Salvaje', Rafael y Adriana se unieron en el dolor de perder a su hijo, que se sumó a sus otros duelos. Por otro lado, José Luis, personaje de José Manuel Seda, presionó a Mercedes, que conocía toda la verdad sobre las tierras de Valle Salvaje y le exigió que no interfiriera en sus negociaciones con Adriana. Sin embargo, lo que consiguió fue que Mercedes le lanzara una acusación inesperada.

Finalmente, Leonardo encontró una carta de su madre Amanda y estuvo dispuesto a compartir su contenido con Bárbara.

| RTVE

En audiencias, durante el mes de julio, 'Valle Salvaje' igualó su segunda mejor marca. La serie, que fue la oferta líder en jóvenes y mayores de 65 años, marcó un 9,8%, 738.000 seguidores y más de 1,3 millones de espectadores únicos de media diarios. Casi la mitad de sus emisiones superaron el doble dígito y varias han liderado su franja.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'Valle Salvaje'?

En el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje',el duque cae presa de la inquietud por las acusaciones. Entretanto, Rafael, personaje de Marco Pernas, desconfía de la propuesta de José Luis a Adriana. De hecho, Mercedes vuelve a incomodar al duque con sus acusaciones, después de enfrentarse a él para defender a Adriana.

Hasta ahora Úrsula parecía tener todo bajo control sobre lo que ocurrió la tarde de la muerte de Julio. Lo que no imagina es que la investigación sigue avanzando en silencio... De hecho, en cuanto al misterio de quien sirvió la merienda de Julio, alguien recuerda que fue Ana...