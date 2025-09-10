Saltan los rumores del regreso de Kiko Hernández a Telecinco tras esta publicación

El nombre de Kiko Hernández vuelve a situarse en el centro de la conversación televisiva. Tras el inesperado regreso de Lydia Lozano a Mediaset, crece la sensación de que la cadena podría estar tanteando a otros excolaboradores de Sálvame. Y entre los que más suenan destaca, precisamente, Kiko Hernández.

El presentador había mantenido una postura crítica hacia Mediaset desde la cancelación del mítico formato, pero un gesto reciente ha hecho saltar todas las alarmas. Este lunes, Kiko Hernánde zsorprendía en Instagram al compartir una story sobre 'El precio de...', el nuevo espacio de Santi Acosta en Telecinco. En ella aparecía una captura del estreno con Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, junto a un mensaje que muchos han interpretado como una reconciliación con Telecinco.

"Hace tiempo que no me engancha un programa tanto como 'El precio de...'. Pedazo de investigación", escribía Kiko Hernández, sumando además un emoji de aplauso.

| @kikohernandeztv

La publicación llegaba apenas unas horas después de que Belén Esteban confesara en 'No somos nadie' que "si le llamaran de Mediaset se marcharía". Dos movimientos que, para los seguidores, no parecen casualidad.

El interés por un posible regreso de Kiko Hernández no es nuevo. En 'Tentáculos', el programa que condujo en TEN y Canal Quickie junto a Carlota Corredera, él mismo relató una conversación con un alto directivo de Mediaset durante la boda de Marta López: "Cuidado porque dentro de poco puede haber novedades y le pregunto yo que con respecto a qué. Y me dice que 'hombre yo no te puedo decir que todos en un momento dado volváis a Mediaset, pero si puedo decirte que algunos y me dijo, entre los que tú estarías, si podríais volver'", explicó entonces.

El hecho de que ni él ni Chelo García-Cortés se hayan sumado al elenco de 'No somos nadie' refuerza la hipótesis de que podrían reservarse para un proyecto diferente en Telecinco. Sin embargo, por el momento no hay ninguna información oficial sobre el regreso de Kiko Hernández a la que fuera su casa durante dos décadas.