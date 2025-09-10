Sonsoles Ónega se indigna tras un cambio de ley: 'No me voy a comer una multa'

La última emisión de 'Y ahora Sonsoles' volvió a colocar a Sonsoles Ónega en el centro de la conversación. El motivo: la nueva ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra el tabaquismo. Esta incluye medidas tan controvertidas como multar con 100 euros a los padres de los menores sorprendidos fumando.

'Y ahora Sonsoles' en Antena 3 planteó el debate con posiciones enfrentadas, la de una mujer fumadora y la de otra que no lo era, mientras la presentadora ejercía de árbitro. Pero lo que arrancó como un intercambio de opiniones pronto se convirtió en una posición clara por parte de Sonsoles Ónega. La presentadora no dudó en mostrar su enfado con la letra pequeña de la iniciativa del Ministerio de Sanidad.

Aunque siempre ha defendido una vida libre de humo y ha reiterado en más de una ocasión su rechazo al tabaco, Sonsoles Ónega se rebeló contra el castigo económico previsto para los padres de adolescentes fumadores. "Indignante. ¡Que no se puede controlar a un niño 24 horas! ¡Que no me voy a comer la multa por sus cigarrillos!", exclamó, en plena conexión en directo con una madre que también se manifestaba contraria a la medida.

| Antena 3

La entrevistada respaldó a Sonsoles Ónega, señalando que el verdadero problema estaba en los lugares donde los menores consiguen tabaco sin demasiadas trabas.

Sonsoles Ónega fue tajante, ya que considera que la educación en hábitos saludables es responsabilidad de los progenitores, pero eso no equivale a tener que asumir sanciones por los errores de sus hijos. "Yo educo a mis hijos para que no fumen y creo que no fuman", afirmó, dejando claro que el debate debía centrarse en la prevención y no en la penalización. Sobre otras restricciones que también contempla el plan, como la prohibición de fumar en terrazas, prefirió no pronunciarse.

En audiencias, 'Y ahora Sonsoles' este martes venció a su inmediato competidor y fue el magacín más visto del día. Consiguió un 11% de cuota, 817.000 seguidores de media y 3,5 millones de espectadores únicos, de la mano de Sonsoles Ónega.