TVE sorprende con el fichaje de Patricia Montero como presentadora de 'Decomasters'

Fichaje sorpresa en RTVE: la actriz y presentadora Patricia Montero se pondrá al frente del talent de decoración 'DecoMasters',producido por Shine Iberia (Banijay Iberia). El jurado estará compuesto por el multipremiado diseñador de interiores Lorenzo Castillo y la periodista especializada en decoración Marta Riopérez. Ellos serán los encargados de desafiar la creatividad y la habilidad de diez parejas de celebrities.

Ayudados por un decorador invitado en cada prueba juzgarán las creaciones de las 10 parejas. Además, con el respaldo de su trayectoria y mirada experta, explicarán a los participantes las principales tendencias y analizarán con exigencia cada detalle del trabajo realizado durante toda la competición.

Mar Flores y su hijo Carlo Constanzia, Isa Pantoja y su marido Asraf Beno, los hermanos Samantha y Colate Vallejo-Nágera, las amigas María Zurita y Antonia Dell’Atte, los amigos Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Lucía Bosé y su hija Palito Dominguín, Eduardo Navarrete y su musa La Terremoto de Alcorcón, las amigas Raquel Meroño y Belén López, los hermanos Gemeliers, y los influencers King Bru y Andy Andrea conforman las diez parejas participantes.

| RTVE

Muy pronto, estos dúos imprevisibles harán realidad sus sueños y materializarán sus proyectos decorativos más ambiciosos en una divertida y emocionante competición. Vienen decididos a mostrar su talento y un estilo único, herramientas necesarias para convertirse en verdaderos profesionales del diseño de interiores.

A lo largo del programa, se enfrentarán a diversos retos para transformar y optimizar todo tipo de espacios reales, desde viviendas y negocios hasta habitaciones pequeñas o con poca luz. Deberán sacar el máximo partido a cada entorno, por complicado que parezca.

Además, bajo una visión democrática de la decoración, el espectador tendrá acceso a trucos asequibles e ideas creativas y económicas para que cualquier persona, sin importar experiencia o recursos, pueda encontrar inspiración y transformar ambientes con pequeños cambios llenos de estilo al alcance de todos, demostrando que la decoración de un espacio no depende de los recursos económicos, sino de la creatividad, la valentía y el tiempo que se le dedique a un espacio.