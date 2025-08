Audiències: 'La Piràmide' torna a caure a La 1 contra 'El Diario' i 'YAS Estiu'

'El Peliculón: Gente que viene y bah' lidera en audiències des d'Antena 3 amb un 11,6% i 889.000 espectadors. La segona opció és per al refregit de 'De Viernes', que es manté en el doble dígit amb un 10,1% i 618.000 fidels a Telecinco.

A La 1, la pel·lícula "Imparable" baixa a un 8,1% i 641.000. 'El Blockbuster: Un lugar tranquilo 2' puja a Cuatro a un 7% i 544.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (5,2% i 400.000) i 'Equipo de Investigación' (4,3% i 338.000) baixen en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.

'Pasapalabra' arrasa un dia més des d'Antena 3

| RTVE

'Malas Lenguas' es manté a la sobretaula de La 1 amb un 8,5% i 690.000, mentre que a La 2 signa un excel·lent 6,5% i 415.000. A Telecinco, 'Tardear' segueix fluix en audiències amb un pobre 9,3% i 718.000, mentre 'El Diario de Jorge' segueix en un 9,7% i 623.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles' puja a un 10,1% i 701.000 seguidors des d'Antena 3.

A la sobretaula, 'Sueños de libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un excel·lent 13,9% i 1.148.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' baixa en audiències a un 9,9% i 720.000 fidels. Just després, 'La Promesa' lidera la seva franja a La 1 amb un excel·lent 12,9% i 885.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal arrasa en audiències amb un gran 18,5% i 1.198.000 seguidors a Antena 3. Supera àmpliament 'Agárrate al sillón', que segueix per sobre de la seva primera setmana amb un 9% i 589.000. Per la seva banda, 'La Pirámide' torna a caure a un fluix 4,9% i 303.000, mentre 'Aquí la Tierra' es conforma amb un 7% i 452.000.

| Antena 3

'La Hora de La 1' lidera en audiències a primera hora del matí amb un 16,4% i 303.000, seguida del lideratge de 'Mañaneros 360' (12,9% i 378.000). 'La Mirada Crítica' (11,5% i 226.000) es manté en audiències des de Telecinco, davant la baixada de 'Vamos a ver' (11,8% i 316.000). Per la seva banda, 'Espejo Público' baixa a un 10,9% i 265.000 seguidors, des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 22,3% i 1.520.000 telespectadors.

Antena 3 segueix líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada de divendres 1 d'agost amb un 13,2% de share. La 1 amb un 9,4% supera per la mínima Telecinco, que es queda en un 9,3%. Per la seva banda, Cuatro amb un bon 5,9% està per sobre de laSexta, que tanca la llista amb un 5,6%.