'Universo Calleja' punxa en audiències i enfonsa Informatius Telecinco diumenge

Molt males notícies per a Telecinco després dels primers canvis realitzats el cap de setmana. La cadena de Mediaset arrossega una crisi prolongada en el temps el dissabte i diumenge amb les males audiències de 'Socialité' i 'Fiesta'. És per això que Telecinco va cancel·lar el programa del cor del migdia, que es va acomiadar el passat diumenge 27 de juliol, encara que les reposicions de 'Universo Calleja' han empitjorat la franja.

Recordem que 'Universo Calleja' es va emetre en el prime time de Telecinco durant la primavera. El format va un pas més enllà del que s'ha viscut en les deu temporades de 'Planeta Calleja'. Ofereix una experiència única a grups de famosos, la majoria vells coneguts del presentador en experiències anteriors i altres de nous, amb viatges inoblidables. Famosos com Sandra Barneda, Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada, Carlos Latre, Santiago Segura, José Mota, Laura Escanes, Mercedes Milà, Belén Rueda i David Bisbal van participar en aquesta aventura.

Aquest dissabte, 'Universo Calleja' va arribar amb un 6,6% i 353.000 al migdia de Telecinco, empitjorant lleugerament el resultat de 'Socialité', que es va acomiadar amb un 6,9% i 417.000. Tanmateix, la caiguda en audiències diumenge ha estat encara més gran en marcar un 5,5% i 313.000 seguidors. Un resultat que situa el programa dos punts de quota per sota de la mitjana de Telecinco en el dia, que ha estat tercera amb un escàs 7,5%.

| Mediaset

Tanmateix, el més perjudicat d'aquest canvi ha estat Informativos Telecinco, que també s'ha enfonsat en audiències. El noticiari, presentat ara per Carmen Corazzini, ha marcat un pobre6,6% de quota i 556.000 seguidors. Ha estat tercera opció davant el lideratge amb gran distància d'Antena 3 Noticias 1 (20,5% i 1.720.000) i també per sota del Telediario 1 (10,8% i 910.000).

En la competència de 'Universo Calleja', 'D Corazón' ha pujat en audiències a un 8,9% i 531.000 fidels a La 1. No obstant això, el lideratge ha estat, com sempre, per a 'La Ruleta de la Suerte' amb un fantàstic 18,8% i 1.286.000 des d'Antena 3.

Pel que fa a la resta d'audiències del dia de Telecinco,l'única alegria ha estat 'Agárrate al sillón', liderant en el seu salt al diumenge amb un estupend 10,4% i 744.000 fidels. Just abans, 'Fiesta' ha baixat, però és segona opció en la seva franja amb un escàs 8,4% i 660.000 seguidors: puja a l'11,6% de quota entre el públic femení. En prime time, '¡Allá Tú!' es manté en audiències amb un pobre 7,6% i 627.000 espectadors: frega el 10% de quota entre el públic femení.