Com ha funcionat en audiències el substitut de 'Socialité' a Telecinco dissabte?

Telecinco ja ha viscut el seu primer cap de setmana sense 'Socialité' després de set anys en emissió. El programa presentat per María Verdoy i Antonio Santana es va acomiadar després de les seves males audiències als migdies. En el seu lloc, Telecinco no ha estrenat cap programa nou, sinó que ha apostat per reposicions d''Universo Calleja'.

Recordem que 'Universo Calleja' es va emetre en el prime time de Telecinco durant la primavera. El format va un pas més enllà del que s'ha viscut en les deu temporades de 'Planeta Calleja'. Ofereix una experiència única a grups de famosos, la majoria vells coneguts del presentador en experiències anteriors i altres de nous, amb viatges inoblidables. Famosos com Sandra Barneda, Antonio Orozco, Ágatha Ruiz de la Prada, Carlos Latre, Santiago Segura, José Mota, Laura Escanes, Mercedes Milá, Belén Rueda i David Bisbal van participar en aquesta aventura.

D'aquesta manera, en el seu primer dia d'emissió, 'Universo Calleja' ha mantingut els resultats del programa del cor. El passat diumenge, 'Socialité' es va acomiadar per sempre de Telecinco amb un escarit 6,9% i 417.000 fidels. Aquest dissabte 2 d'agost, en la seva primera emissió, 'Universo Calleja' ha marcat un 6,6% i 353.000. Un resultat amb el qual està més d'un punt per sota de la mitjana de Telecinco, que ha estat tercera en el dia amb un 7,7% de quota de pantalla.

| Mediaset

Per la seva banda, 'D Corazón' ha pujat lleugerament en audiències fins a un 8,2% i 463.000 fidels. Com sempre, el lideratge ha estat per 'La Ruleta de la Suerte' amb un gran 21% i 1.368.000 seguidors des d'Antena 3. Just abans, Karlos Arguiñano també ha liderat amb un magnífic 15,3% i 703.000.

Pel que fa a la resta de dades del dia de Telecinco, 'Cine 5 estrellas: Operación Camarón' punxa en prime time amb un escarit 7,2% i 534.000 espectadors. A la tarda, 'Fiesta' segueix per sobre dels seus resultats habituals amb Terelu Campos com a presentadora, sent segona opció de la seva franja amb un 9,4% i 665.000 televidents. Pel que fa a Informatius Telecinco, l'edició del migdia punxa amb un 7,6% i 603.000, tot i que la de la nit és segona opció amb un 9,2% i 618.000.