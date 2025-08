La decisió de Miren Arrieta que marca un abans i un després a 'Valle Salvaje'

Mercedes, personatge de Miren Arrieta, jura, davant la tomba de la Pilara, venjar la seva mort. Aquest dimecres 6 d’agost, a les 17:20h, els espectadors poden gaudir d’un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d’altres.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Valle Salvaje', des que l’Úrsula va intensificar el seu xantatge contra en Rafael, l’Adriana troba estranya l’actitud d’en Julio. Tanmateix, finalment va poder demostrar l’aliança entre tots dos: va recuperar la carta que havia desaparegut de les seves mans. En Julio, amb la seva façana amable i dialogant, havia estat jugant a dues bandes i l’Adriana va sentir que havia estat traïda per qui més l’havia de protegir.

En José Luis va citar la Mercedes i en Bernardo per fer-los una proposta relativa al seu casament, mentre ordenava a l’Atanasio organitzar les seves finances. Entre tota la paperassa, el secretari es va sorprendre amb un dels documents. Finalment, l’acció es va traslladar a les cuines de la Casa Gran, on va aparèixer un home inesperat.

En audiències, durant el mes de juliol, 'Valle Salvaje' va igualar la seva segona millor marca. La sèrie, que va ser l’oferta líder en joves i majors de 65 anys, va marcar un 9,8%, 738.000 seguidors i més d’1,3 milions d’espectadors únics de mitjana diària. Gairebé la meitat de les seves emissions van superar el doble dígit i diverses han liderat la seva franja.

Què passarà al capítol de dimecres de 'Valle Salvaje'?

Al nou capítol de 'Valle Salvaje', l’Atanasio, disposat a confirmar el seu alarmant descobriment sobre el duc, provoca la inquietud de la Matilde, que es posa en el pitjor. Després d’interpretar el seu paper davant el duc, la Victòria i en Bernardo, la Mercedes, personatge de Miren Arrieta, jura, davant la tomba de la Pilara, venjar la seva mort. Paral·lelament, l’Amanda continua guanyant terreny, s’ha adaptat a la vida a la Casa Gran i la seva relació amb la Irene es torna més propera...

Per la seva banda, en Julio continua jugant el seu joc sense saber que l’Adriana ja l’ha desemmascarat. Continua conspirant amb l’Úrsula per trencar definitivament el vincle entre l’Adriana i en Rafael. Davant de tant engany, la parella s’aferra més que mai al seu amor perquè ja coneixen els seus enemics, i no deixaran que res, ni ningú, els separi.