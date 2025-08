Gerra d'aigua freda per a Marga Martínez després de reviure el seu passat dolorós a 'La Promesa'

Petra, personatge de Marga Martínez, reviu silenciosament el seu passat amb la marquesa. Aquest dimarts 5 d’agost a les 18.10h, els espectadors poden continuar gaudint d’un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el quadre era un retrat hiperrealista de Cruz, i senyors i criats van sentir la influència de la "presència" de la marquesa. El baró de Valladares no va donar treva i va avisar que el marge que els havia donat per fer marxa enrere s’estava acabant. Lope, ja com a lacai, va haver de lidiar amb una planta noble d’allò més crispada.

Cristóbal va continuar imposant els seus canvis i, aquesta vegada, va trastocar els dinars i sopars del servei per sempre. Manuel mai no va imaginar que trigaria tan poc a tornar a veure l’assassina de Jana... El quadre de la seva mare va reobrir ferides que el jove hereu encara no havia aconseguit curar.

| RTVE

Durant el mes de juliol, una vegada més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb àmplia avantatge. La sèrie va promitjar un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d’espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.

Què passarà al capítol de dimarts de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa', la pertorbació per l’arribada del quadre de Cruz continua perquè tothom se sent descol·locat per la seva presència, des dels senyors fins al servei. Petra reviu silenciosament el seu passat amb la marquesa i fins i tot Alonso es trenca davant la mirada immòbil de la seva dona. D’altra banda, Pia oblida lliurar una carta important a Cristóbal, cosa que provoca una reacció desmesurada per part del majordom.

Així mateix, Martina insisteix a reconciliar-se, però Catalina deixa clar que alguna cosa entre elles s’ha trencat, mentre la crisi entre Adriano i Catalina s’agreuja. Al hangar, Toño viu il·lusionat pel vincle creixent amb Enora. Manuel, en ple dol, l’anima sense ressentiments, mentre avança en la seva negociació amb Leocadia per la seva empresa. A més, comparteix amb Curro com de pertorbat se sent amb el quadre de Cruz, confessant que fins i tot li ha arribat a parlar com si pogués escoltar-lo. Finalment, algú destrueix el quadre en secret.