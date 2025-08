Una fallada tècnica important obliga a tallar l'emissió de laSexta Notícies

Una avaria inesperada va trastocar aquest divendres completament l'emissió habitual de laSexta Noticias 20h. L'informatiu presentat per Beatriz Zamorano es va haver d'interrompre abans d'hora a causa d'una fallada tècnica. Aquesta va impedir reproduir vídeos i també va afectar el correcte funcionament dels rètols en pantalla.

La situació es va produir al voltant de les 20:36h, quan Beatriz Zamorano intentava informar en directe sobre l'evolució del temps a Catalunya i la imminent onada de calor que començarà a afectar bona part del país a partir de diumenge. En aquell moment, les imatges que havien d'acompanyar la seva narració no arribaven a emetre's. La presentadora, amb professionalitat, va optar per continuar improvisant mentre intentaven resoldre el problema des de control.

Tot i així, les dificultats es van mantenir, amb alguns vídeos que entraven a deshora, d'altres es tallaven a la meitat, i fins i tot la senyal va arribar a anar-se'n uns segons a negre. Durant una d'aquestes interrupcions, Beatriz Zamorano va intentar seguir amb normalitat parlant sobre els incendis actius a diferents zones del país. Però quan finalment es va aconseguir llançar una peça informativa, aquesta es va interrompre bruscament, moment en què la periodista va reconèixer: ""Bé, hem tingut un problema amb aquesta imatge".

Tot seguit, Belén Samper va entrar al plató per continuar amb la previsió del temps. Tanmateix, en veure que el problema persistia i que l'escaleta no es podia desenvolupar amb normalitat, es va optar per tallar l'emissió i llançar una tanda de publicitat de manera anticipada. ""Fem una pausa uns minuts i tornem"", va anunciar la presentadora a les 20:39h, sense donar pas a cap capçalera habitual de l'informatiu.

Després de 13 minuts d'anuncis, laSexta va reprendre l'emissió directament amb aquest bloc especial, presentat de nou per Beatriz Zamorano. Tanmateix, no va oferir cap explicació addicional sobre el que havia passat ni per què s'havia interromput el desenvolupament normal de l'informatiu.