La Seyran rep la pitjor de les notícies sobre el seu futur a 'Una nova vida'

Antena 3 emet aquest diumenge 3 d’agost, a les 22h, un nou capítol de ‘Una nova vida’. Aquesta superproducció és guanyadora de 14 premis internacionals i ha conquerit l’audiència a més de 120 països. ‘Una nova vida’, que està disponible per avançat a atresplayer, ja va culminar a Turquia amb el final de la seva tercera temporada.

Recordem que, en el capítol anterior, en Ferit es va veure obligat a explicar al seu avi que la Pelin estava embarassada. En Halis li va fer veure que havia de prendre una decisió sobre el seu futur, ja que estimava la Seyran, però un fill era el més important.

La Suna va saber que en Kaya no la volia i només sentia pena per ella. Tot i així, va decidir tirar endavant amb el seu matrimoni. La Seyran va arribar a una mansió per buscar respostes sobre qui volia trencar la seva relació, però es va quedar encara més sorpresa quan va descobrir que pertanyia a l’oncle de la Pelin.

| Atresmedia

En audiències, ‘Una nova vida’ ha estat al top de ficció d’aquesta temporada. Ha estat la sèrie internacional més vista de la nit amb una mitjana de més d’un milió de seguidors de mitjana, juntament amb 2,6 milions d’espectadors únics i un 10,9% de quota de pantalla.

Què passarà al nou capítol de ‘Una nova vida’?

D’aquesta manera, al nou capítol de ‘Una nova vida’, la Seyran descobreix que la cosina de la Pelin és al darrere de les fotos. Ella i en Ferit discuteixen sobre el tema, però després de reflexionar sola, la Seyran decideix que vol tenir un fill i formar una família.

En Ferit intenta segrestar la Pelin, però acaba rebent una pallissa i l’únic que aconsegueix és que el seu oncle la vulgui casar amb un altre home. En Ferit no ho pot permetre i s’empesca com pot per endur-se la Pelin i amagar-la a la mansió.

La Suna i en Kaya organitzen un casament exprés per casar-se d’un dia per l’altre. La Suna amaga la seva tristesa després de saber que el seu promès només sent pena per ella, però està disposada a tot per ser feliç. Durant la cerimònia, l’oncle de la Pelin irromp molt enfurismat buscant la seva neboda: ningú entén què està passant i la Seyran serà qui rebrà la pitjor notícia.