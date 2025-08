RTVE es veu obligada a demanar perdó per un error a 'El Grand Prix' i anuncia mesures

Una nova polèmica ha esquitxat 'El Grand Prix', el veterà concurs presentat per Ramón García. En la seva emissió de dilluns 28 de juliol, el programa va insistir a presentar el duel entre Herencia (Ciudad Real) i Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) com un enfrontament entre "les dues Castelles". L'afirmació ha indignat part del públic, especialment un espectador salmantí que ha decidit elevar una queixa formal a RTVE.

La protesta, lluny de quedar-se a les xarxes socials, va ser tramesa a la Defensora de l'Audiència. "Em dirigeixo a vostè per presentar una queixa relativa a l'emissió del programa 'El Grand Prix' del dia 28 de juliol a les 21:45h, a La 1", assenyala a la queixa.

El motiu del seu enuig rau en la reiteració que Peñaranda de Bracamonte pertany a Castella, quan forma part de la Regió Lleonesa. L'espectador denuncia que "durant la retransmissió, el presentador es va referir en diverses ocasions a l'enfrontament entre els pobles de Peñaranda i Herencia com el duel de les dues Castelles. Vull assenyalar que aquesta afirmació és històricament inexacta, perquè Peñaranda de Bracamonte es troba a la província de Salamanca, pertanyent a la Regió Lleonesa, i no a Castella".

| RTVE

A través de la seva carta, l'espectador reclama més responsabilitat per part de RTVE, recordant que "errors com aquest contribueixen a la confusió sobre la realitat històrica i cultural del nostre país. Especialment tractant-se d'una cadena pública amb la responsabilitat d'oferir continguts rigorosos i respectuosos amb la diversitat territorial d'Espanya".

Per això, sol·licita obertament que "es reconegui l'error comès en l'esmentada emissió". A més, reclama que “s'adoptin mesures perquè aquest tipus d'inexactituds no es repeteixin en futurs programes”.

D'aquesta manera, l'equip de la Defensora de l'Audiència ha donat una resposta: "Coincidim amb vostè a considerar greu el que ha succeït i sentim molt el seu malestar. Per això, el primer que hem fet és traslladar el contingut de la seva queixa als responsables de l'Àrea d'Entreteniment, de la qual depèn 'El Grand Prix'.Hem sol·licitat que s'adverteixi al programa perquè no tornin a caure en el mateix error, encara que malauradament, i atès que ja s'han acabat totes les gravacions de la temporada, no existeix la possibilitat de rectificació".

"Estem redoblant esforços per cridar l'atenció, tant de programes com d'informatius, perquè s'extremi la vigilància dels usos toponímics", expliquen. A més, afegeixen que "es tracta d'errors, malauradament força freqüents, que poden semblar petits, però que tenen un gran calat i repercuteixen seriosament en la credibilitat de RTVE. I encara que, de vegades, són puntuals, en ocasions es repeteixen de manera preocupant com en el cas que ens ocupa".