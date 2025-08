L'anunci d'Antena 3 sobre Sonsoles Ónega una setmana després del seu comiat

Fa tan sols una setmana que Sonsoles Ónega es va acomiadar de l’audiència abans de marxar de vacances. Tanmateix, Antena 3 ja ha començat la promoció del retorn de la presentadora a les tardes amb la que serà la seva quarta temporada. Com és habitual, la cadena d’Atresmedia estrenarà un videoclip musical, que marcarà el retorn de Sonsoles Ónega a 'Y ahora Sonsoles'.

Cal destacar que va ser el passat 24 de juliol quan Sonsoles Ónega va dir adeu a Antena 3: "Voldria donar les gràcies per la temporada que ens han permès fer i gaudir. Creieu-me si us dic que aquest equip, a aquest costat de la pantalla i a l’altre costat de la pantalla, treballa per vosaltres. A la directora, Andrea, al príncep, a Tete, al meu Jose, el meu Alvarito, el Mikel, l’Edu del Val, la Tamara i les noies de so, m’agradaria anomenar-los a tots i saber el nom de tot el públic meravellós que ens acompanya cada tarda, l’equip de redacció, i al control el Salva realitzant. Sou tots molt grans".

El toc final el va posar amb un missatge adreçat directament al públic: "I sabeu què? Tots sou tele. I vosaltres feu la tele des de casa vostra. I a més, escollint-nos ens feu molt feliços. Ens veiem a la tornada si Déu vol, no us oblideu de llegir una mica cada dia, adeu".

| Atresmedia

D’aquesta manera, aquest divendres, Antena 3 ja ha començat a promocionar el retorn de Sonsoles Ónega al ritme de "Summer Nights". Repeteix la fórmula dels últims anys, com "Mamma Mia" la temporada passada. "Sonsoles, què has fet aquest estiu?", pregunta directament a la presentadora Ana Obregón, que es troba juntament amb María del Monte en el que sembla ser un institut.

Cal destacar que, amb una mitjana del 10,5% i més de 800.000 espectadors diaris, el magazín es confirma com el més vist del seu gènere. 'Y ahora Sonsoles' ha aconseguit una temporada excel·lent amb 3.630.000 espectadors únics al llarg del curs televisiu. El seu èxit és especialment notable entre el públic femení, on arriba a un destacat 12,8% de quota.