Morreix Yanin Campos, concursant de 'MasterChef', als 38 anys en un accident

Yanin Rocío Campos Ruiz, recordada per la seva participació a la quarta edició de la versió mexicana de 'MasterChef', ha mort als 38 anys. La jove va patir un greu accident automobilístic a Chihuahua, ciutat on residia. La seva mort va ser confirmada pel seu germà, Raúl Campos, aquest dilluns 4 d'agost.

L'accident va tenir lloc la matinada de dissabte 2 d'agost, cap a les 06.30 h, al Perifèric R. Almada. Segons les primeres investigacions, Yanin Rocío Campos Ruiz va perdre el control del seu vehicle i va col·lidir frontalment contra un cotxe estacionat. L'impacte va ser tan sever que li va provocar lesions crítiques.

Tot i que va ser traslladada d'urgència a l'hospital Christus Muguerza del Parc i ingressada a la unitat de cures intensives, no va aconseguir sobreviure. Les autoritats consideren com a possibles causes del sinistre l'excés de velocitat o una distracció al volant. Tanmateix, no s'ha descartat cap línia d'investigació.

| Azteca Uno

Infermera de professió, Yanin Rocío Campos Ruiz es va fer coneguda a nivell nacional pel seu pas per 'MasterChef'. Es va convertir en una de les aspirants més estimades pel públic, assolint el sisè lloc. La seva espontaneïtat i sentit de l'humor la van fer destacar des de l'inici del càsting: "Faig el càsting per veure a qui em trobo. Vaig dir, vull anar-hi només per veure la dinàmica i dir que vaig pertànyer una mica. M'hi apunto, porto el menjar i m'hi colo".

L'impacte que va generar a televisió la va portar a ser convocada novament per a l'edició especial 'MasterChef: La Revancha', on va quedar en l'onzè lloc. Més enllà del món culinari, Yanin Rocío Campos Ruiz va saber reinventar-se com a rostre al seu estat natal. Va presentar el programa local 'La tertúlia', centrat en l'entreteniment i la vida dels famosos.

La seva faceta com a creadora de contingut digital també va ser notable. A través de plataformes com YouTube i TikTok, Campos va cultivar una audiència fidel, i el 2021 va sorprendre en anunciar la seva incursió a OnlyFans. Amb el seu nom real i de manera oberta, compartia contingut per a adults amb més de 55.000 subscriptors, mantenint-se activa a la plataforma fins fa només un any.