Muere Yanin Campos, concursante de 'MasterChef', a los 38 años en un accidente

Yanin Rocío Campos Ruiz, recordada por su participación en la cuarta edición de la versión mexicana de 'MasterChef', ha fallecido a los 38 años. La joven sufriór un grave accidente automovilístico en Chihuahua, ciudad donde residía. Su muerte fue confirmada por su hermano, Raúl Campos, este lunes 4 de agosto.

El accidente ocurrió la madrugada del sábado 2 de agosto, alrededor de las 06:30h, en el Periférico R. Almada. Según las primeras investigaciones, Yanin Rocío Campos Ruiz perdió el control de su vehículo y colisionó de frente contra un coche estacionado. El impacto fue tan severo que le provocó lesiones críticas.

Aunque fue trasladada de urgencia al hospital Christus Muguerza del Parque e ingresada en la unidad de cuidados intensivos, no logró sobrevivir. Las autoridades manejan como posibles causas del siniestro el exceso de velocidad o una distracción al volante. Sin embargo, no se ha descartado ninguna línea de investigación.

| Azteca Uno

Enfermera de profesión, Yanin Rocío Campos Ruiz se hizo conocida a nivel nacional por su paso por 'MasterChef'. Se convirtió en una de las aspirantes más queridas del público, alcanzando el sexto lugar. Su espontaneidad y sentido del humor la hicieron destacar desde el inicio del casting: "Hago el casting, para ver a quién me topo. Dije, quiero ir, nomás para ver la dinámica y decir que pertenecí un poco. Me inscribo, llevo la comida y me cuelo".

El impacto que generó en televisión la llevó a ser convocada nuevamente para la edición especial 'MasterChef: La Revancha', donde quedó en el puesto 11. Más allá del mundo culinario, Yanin Rocío Campos Ruiz supo reinventarse como rostro en su estado natal. Presentó el programa local 'La tertulia', centrado en el entretenimiento y la vida de los famosos.

Su faceta como creadora de contenido digital también fue notable. A través de plataformas como YouTube y TikTok, Campos cultivó una audiencia fiel, y en 2021 sorprendió al anunciar su incursión en OnlyFans. Bajo su nombre real y de forma abierta, compartía contenido para adultos con más de 55.000 suscriptores, manteniéndose activa en la plataforma hasta hace tan solo un año.