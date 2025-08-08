Agustín Bravo esclata ara contra 'Supervivientes' pel que ha passat en la seva edició
Agustí Bravo ha assenyalat l'organització de 'Supervivientes' després de la seva participació fa quatre anys
Telecinco ultima els preparatius per a l'estrena de la segona edició de 'Supervivientes All Stars'. En aquest context, alguns antics concursants del reality han començat a opinar sobre si acceptarien o no repetir l'experiència. Entre ells, Agustín Bravo, que ha aprofitat l'ocasió per llançar un dard a l'organització de 'Supervivientes'.
El presentador, que va participar el 2021, no dubta a qualificar el seu pas pel concurs com una experiència frustrant. "Hi vaig anar el 2021 i em van ficar en un vaixell, després em van treure i em van posar en un corralet. És a dir, no em van deixar fer res", explica.
En la seva edició, Agustín Bravo va ser el quart expulsat de 'Supervivientes', tot just un mes després de començar l'aventura. Va ser una edició en què alguns concursants, com Alexia Rivas, van conviure en un vaixell encallat per guanyar-se el lloc de veritables supervivents.
"Jo entenc que la productora dirà: 'Aquest tio, quin joc donarà?'. Perquè és clar, no em van deixar fer res", afegia. D'aquesta manera, Agustín Bravo no ha rebut cap trucada per tornar: "No, no m'han trucat i crec que no em trucaran".
Tot i així, reivindica que el seu perfil també podria tenir cabuda a la televisió actual: "Ser divertit, aportar bon rotllo, que hi hagi un bon ambient... Encara que sembla que la televisió això no ho valora, jo t'asseguro, com a comunicador que porta en això 40 anys, que això també funciona. Jo volia demostrar aquesta part, però no em van deixar".
El presentador relata que la seva participació va ser tan limitada que ni tan sols va viure algunes de les proves més icòniques del reality. "Vaig estar en un maleït vaixell, no vaig arribar a trepitjar aquella illa, no em vaig tirar de l'helicòpter, després em vaig tirar perquè hi va haver una votació que es van treure de... Què t'he d'explicar", explicava.
"Els directius tu saps com són... Qui donava més joc?, qui insultava?, qui pujava?, qui baixava?", afegia. I ho resumeix amb una frase que deixa clar el seu desencís: "No va ser, de cap manera, l'experiència que esperava..."
