Agustín Bravo estalla ahora contra 'Supervivientes' por lo ocurrido en su edición

Telecinco ultima los preparativos para el estreno de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'. En este contexto, algunos antiguos concursantes del reality han empezado a opinar sobre si aceptarían o no repetir la experiencia. Entre ellos, Agustín Bravo, que ha aprovechado la ocasión para lanzar un dardo a la organización de 'Supervivientes'.

El presentador, que participó en 2021, no duda en calificar su paso por el concurso como una experiencia frustrante. "Fui en 2021 y me metieron en un barco, después me sacaron y me pusieron en un corralito. O sea, no me dejaron hacer nada", explica.

En su edición, Agustín Bravo fue el cuarto expulsado de 'Supervivientes', apenas un mes después de comenzar la aventura. Fue una edición en la que algunos concursantes, como Alexia Rivas, convivieron en un barco varado para ganarse el puesto de verdaderos supervivientes.

| Mediaset

"Yo entiendo que la productora dirá: 'Este tío, ¿qué juego va a dar?'. Porque claro, no me dejaron hacer nada", añadía. De este modo, Agustín Bravo no ha recibido ninguna llamada para regresar: "No, no me han llamado y creo que no me van a llamar".

Aun así, reivindica que su perfil también podría tener cabida en la televisión actual: "Ser divertido, aportar buen rollo, que haya un buen ambiente... Aunque parece que la televisión eso no lo valora, yo te aseguro, como comunicador que lleva en esto 40 años, que eso también funciona. Yo quería demostrar esa parte, pero no me dejaron".

El presentador relata que su participación fue tan limitada que ni siquiera vivió algunas de las pruebas más icónicas del reality. "Estuve en un puñetero barco, no llegué a pisar la isla aquella, no me tiré del helicóptero, después me tiré porque hubo una votación que se sacaron de... Qué te voy a contar", explicaba.

"Los directivos tú sabes cómo son... ¿Quién dio más juego?, ¿quién insultaba?, ¿quién subía?, ¿quién bajaba?", añadía. Y lo resume con una frase que deja claro su desencanto: "No fue, para nada, la experiencia que esperaba...".