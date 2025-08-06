Así es la nueva temporada de 'Joc de Cartes estiu', que vuelve hoy miércoles a TV3

Este miércoles 6 de agosto se estrena en TV3 la nueva temporada de 'Joc de Cartes estiu'. El formato llega con una propuesta renovada para recorrer diferentes rincones de Cataluña y destacar la calidad y diversidad de sus restaurantes. Marc Ribas volverá a ser el guía de esta aventura culinaria, en la que tres parejas de restauradores competirán por demostrar quién ofrece la mejor experiencia gastronómica y ganar un premio de 3.000 euros.

La temporada de 'Joc de Cartes estiu' constará de cinco episodios temáticos más un especial de cierre que reunirá los momentos más destacados y emocionantes de la edición. El programa se adentra en espacios con encanto que van desde locales íntimos con música en directo hasta clubes secretos, buscando el lugar perfecto para una cita memorable.

En uno de los capítulos, la Costa Brava será el escenario donde tres restaurantes lucharán por captar la atención de los comensales. No solo por sus platos, sino también por las espectaculares vistas que ofrecen. Otro programa se centrará en los arroces, uno de los platos estrella del verano, poniendo especial atención en la calidad del producto y la maestría en la cocina.

| TV3

También habrá un capítulo dedicado a propuestas gastronómicas pensadas para compartir, donde restaurantes con tapas, cocina de mercado y platos innovadores competirán por el título. El recorrido finalizará en el Maresme, con tres terrazas que combinan buena gastronomía, vistas privilegiadas y un ambiente ideal para cerrar la temporada estival.

Recordamos que, desde sus inicios, 'Joc de Cartes' se ha convertido en un referente del entretenimiento en TV3. El formato combina contenido divulgativo con una mirada hacia la cultura gastronómica y el territorio catalán. Su apuesta es ofrecer un programa que entretenga, acompañe y ponga en valor la riqueza culinaria local.

De hecho, el año pasado, 'Joc de Cartes estiu' arrasó alcanzando una media del 22,3% de cuota de pantalla, situando al programa entre los grandes éxitos de TV3. Con esta nueva temporada también se ha lanzado la campaña #SomJocDeCartes, una iniciativa que pretende recordar sus momentos más emotivos y seguir descubriendo nuevos talentos. Estos serán protagonistas de un especial con un premio récord de 15.000 euros, el más alto en la historia del concurso.