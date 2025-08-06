Així és la nova temporada de 'Joc de Cartes Estiu', que torna avui dimecres a TV3
Marc Ribas torna a posar-se al capdavant d'una nova temporada de 'Joc de Cartes estiu' a TV3
Aquest dimecres 6 d'agost s'estrena a TV3 la nova temporada de 'Joc de Cartes estiu'. El format arriba amb una proposta renovada per recórrer diferents racons de Catalunya i destacar la qualitat i diversitat dels seus restaurants. Marc Ribas tornarà a ser el guia d'aquesta aventura culinària, en la qual tres parelles de restauradors competiran per demostrar qui ofereix la millor experiència gastronòmica i guanyar un premi de 3.000 euros.
La temporada de 'Joc de Cartes estiu' constarà de cinc episodis temàtics més un especial de tancament que reunirà els moments més destacats i emocionants de l'edició. El programa s'endinsa en espais amb encant que van des de locals íntims amb música en directe fins a clubs secrets, buscant el lloc perfecte per a una cita memorable.
En un dels capítols, la Costa Brava serà l'escenari on tres restaurants lluitaran per captar l'atenció dels comensals. No només pels seus plats, sinó també per les espectaculars vistes que ofereixen. Un altre programa se centrarà en els arrossos, un dels plats estrella de l'estiu, posant especial atenció a la qualitat del producte i la mestria a la cuina.
També hi haurà un capítol dedicat a propostes gastronòmiques pensades per compartir, on restaurants amb tapes, cuina de mercat i plats innovadors competiran pel títol. El recorregut finalitzarà al Maresme, amb tres terrasses que combinen bona gastronomia, vistes privilegiades i un ambient ideal per tancar la temporada d'estiu.
Recordem que, des dels seus inicis, 'Joc de Cartes' s'ha convertit en un referent de l'entreteniment a TV3. El format combina contingut divulgatiu amb una mirada cap a la cultura gastronòmica i el territori català. La seva aposta és oferir un programa que entretingui, acompanyi i posi en valor la riquesa culinària local.
De fet, l'any passat, 'Joc de Cartes estiu' va arrasar assolint una mitjana del 22,3% de quota de pantalla, situant el programa entre els grans èxits de TV3. Amb aquesta nova temporada també s'ha llançat la campanya #SomJocDeCartes, una iniciativa que pretén recordar els seus moments més emotius i continuar descobrint nous talents. Aquests seran protagonistes d'un especial amb un premi rècord de 15.000 euros, el més alt en la història del concurs.
