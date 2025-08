Cristina Villanueva revela el verdadero motivo de su salida de laSexta tras 20 años

Después de casi veinte años vinculada a laSexta, Cristina Villanueva ha decidido poner fin a su etapa en la cadena. Lo hace motivada por una necesidad de cambio, con un proyecto en marcha y la ilusión intacta por seguir vinculada al periodismo. "Necesitaba nuevos retos", afirma con claridad.

En una entrevista para Informalia, ha reflexionado sobre su inesperada salida: "Ahora, cuando echo la vista atrás, han pasado casi 20 años y ni me he dado cuenta. En la cadena hemos tenido objetivos distintos: primero construir la casa y después lograr estabilidad. laSexta ha conseguido situarse en buena posición, pero a mí me faltaban retos. Es una etapa cumplida y ahora necesitaba renovar la pasión".

Aunque no ha dado demasiados detalles, sí ha adelantado que ya trabaja en una nueva etapa: "Estoy trabajando en un proyecto ilusionante. Seguirá siendo en televisión y estará ligado a la televisión".

| Atresmedia

Un giro que también atiende a sus prioridades familiares: "Tenía un compromiso con mis hijas. Quería dejar de trabajar los fines de semana. Mis hijas no tenían madre los fines de semana. El nuevo proyecto tiene un horario más compatible con la parte personal. Es una doble vía: renovar la pasión y con un horario más conciliador".

No obstante, se siente contenta por su trabajo en laSexta: "Los inicios del canal fueron una etapa muy bonita, de crecimiento. Además de informativos, tuve que afrontar especiales informativos. Son muchas horas. Ha sido impresionante".

La periodista también ha querido pronunciarse sobre el papel de las mujeres y su visibilidad pasada cierta edad en pantalla. "Esta salida ha sido una elección propia, pero lo que algunos llaman edadismo, quizá es machismo. Lo que pasa es que ahora es menos fuerte. Aun así, antes se notaba más. El fichaje de Pepa Bueno por el Telediario 2 evidencia un cambio. Pepa tiene experiencia, y nadie mira su edad. Antes las mujeres eran el 'acompañamiento' del hombre en los informativos. Ahora ya no. Ahora hay mujeres de más de 40 y más de 50 años haciendo pantalla, y eso es muy importante".