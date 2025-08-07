El descubrimiento de Agnès Llobet que da un giro de 180º a 'Sueños de Libertad'

Gema, personaje de Agnès Llobet, descubre el motivo real por el que Teo ha estado robando. Este viernes 8 de agosto, 'Sueños de Libertad' seguirá avanzando en sus tramas en la sobremesa de Antena 3. La serie diaria, además, está disponible por adelantado para los suscriptores premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'Sueños de Libertad', Gabriel, tras la discusión con Andrés, pidió explicaciones a Cristina. Gabriel ya sabía cómo despejar las sospechas sobre su culpabilidad en el robo de la patente: usaría un chivo expiatorio. Don Pedro advirtió a Irene de que Damián seguía enamorado de Digna, y Chema se insinuó a Claudia, pero ignoraba que ahora ella estaba con Raúl.

Begoña estaba preocupada por la tensión que existía entre Gabriel y Andrés. Raúl descubrió que Teo sufría acoso en el colegio, y lo instó a contárselo a Gema y Joaquín. Damián dudó sobre si debía revelar a Irene lo que sabía de Pedro, y Tasio encontró una prueba de quién podría estar tras el robo de la patente.

| Atresmedia

Recordamos que, este curso, 'Sueños de Libertad' ha triunfado en audiencias, siendo la serie más vista de la televisión, mejorando incluso los datos de su temporada de estreno. La ficción diaria de Antena 3 ha liderado, consiguiendo una media de 1,2 millones de seguidores, más de 2 millones de espectadores únicos y un 13,3% de cuota. 'Sueños de Libertad' ha conseguido gran ventaja respecto a sus competidores, de 5,6 puntos sobre Telecinco y de 5 puntos sobre La 1.

¿Qué pasará en el capítulo del viernes de 'Sueños de Libertad'?

En este capítulo de 'Sueños de Libertad', Luz no lleva bien tener que callar la enfermedad de don Pedro. Irene aumenta su seguridad al percibir la cercanía entre Damián y Digna, y Andrés y Tasio interrogan a Remedios por el robo de la patente. Gema pide a Raúl que se mantenga alejado de Teo, pero la situación del niño en el colegio no mejora.

Gabriel le cuenta a María que ha conseguido disuadir las sospechas de Andrés: su plan sigue adelante. Pelayo, tras ver el trabajo fotográfico de Fina, hace una llamada para tratar de ayudarla a encontrar trabajo. Gema, personaje de Agnès Llobet, descubre el motivo real por el que Teo ha estado robando dinero, mientras que Andrés tiene una corazonada: Remedios es inocente del robo.