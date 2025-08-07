El descobriment d'Agnès Llobet que dona un gir de 180° a 'Sueños de Libertad'
Gema, personatge d'Agnès Llobet a 'Sueños de Libertad', descobreix el motiu real pel qual en Teo ha estat robant
Gema, personatge d'Agnès Llobet, descobreix el motiu real pel qual en Teo ha estat robant. Aquest divendres 8 d'agost, 'Sueños de libertad' continuarà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.
Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de libertad', Gabriel, després de la discussió amb l'Andrés, va demanar explicacions a la Cristina. Gabriel ja sabia com esvair els sospites sobre la seva culpabilitat en el robatori de la patent: utilitzaria un boc expiatori. En Pedro va advertir la Irene que en Damián seguia enamorat de la Digna, i en Chema es va insinuar a la Clàudia, però ignorava que ara ella estava amb en Raúl.
La Begoña estava preocupada per la tensió que existia entre en Gabriel i l'Andrés. En Raúl va descobrir que en Teo patia assetjament a l'escola, i el va instar a explicar-ho a la Gema i en Joaquim. En Damián va dubtar sobre si havia de revelar a la Irene el que sabia d'en Pedro, i en Tasio va trobar una prova de qui podria estar darrere del robatori de la patent.
Recordem que, aquest curs, 'Sueños de libertad' ha triomfat en audiències, sent la sèrie més vista de la televisió, millorant fins i tot les dades de la seva temporada d'estrena. La ficció diària d'Antena 3 ha liderat, aconseguint una mitjana d'1,2 milions de seguidors, més de 2 milions d'espectadors únics i un 13,3% de quota. 'Sueños de libertad' ha aconseguit un gran avantatge respecte als seus competidors, de 5,6 punts sobre Telecinco i de 5 punts sobre La 1.
Què passarà al capítol de divendres de 'Sueños de libertad'?
En aquest capítol de 'Sueños de libertad', la Luz no porta bé haver de callar la malaltia d'en Don Pedro. La Irene augmenta la seva seguretat en percebre la proximitat entre en Damián i la Digna, i l'Andrés i en Tasio interroguen la Remedios pel robatori de la patent. La Gema demana a en Raúl que es mantingui allunyat d'en Teo, però la situació del nen a l'escola no millora.
En Gabriel explica a la María que ha aconseguit dissipar els sospites de l'Andrés: el seu pla segueix endavant. En Pelayo, després de veure la feina fotogràfica de la Fina, fa una trucada per intentar ajudar-la a trobar feina. Gema, personatge d'Agnès Llobet, descobreix el motiu real pel qual en Teo ha estat robant diners, mentre que l'Andrés té una corazonada: la Remedios és innocent del robatori.
