Xavi Lock con expresión triste y ojos llorosos vestido de época junto al logo de la serie La Promesa de RTVE
El enfrentamiento de Xavi Lock que da un giro de 180º a su futuro en 'La Promesa'
El enfrentamiento de Xavi Lock que da un giro de 180º a su futuro en 'La Promesa'

El enfrentamiento entre Curro, personaje de Xavi Lock en 'La Promesa', y Lorenzo estalla cuando el capitán lo golpea.

Xavi Oller

El enfrentamiento entre Curro, personaje de Xavi Lock, y Lorenzo estalla cuando el capitán lo golpea violentamente.  Este jueves 7 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', lo sucedido con el cuadro trajo cola y Alonso buscó un culpable.  Para Catalina, Simona era como una madre y, por eso, acudió a ella en busca de consejo con Adriano. El problema fue que quizás la cocinera no le dijo lo que esperaba oír...

María Fernández siguió esperando noticias de Samuel y se aferró a Manuel, su última esperanza para descubrir qué había sido del sacerdote.  Cristóbal insistió en hacer suya 'La Promesa' con más cambios y más insatisfacción entre sus subalternos. La decisión de Manuel sobre la empresa fue toda una revolución para Toño y Enora, que lo celebraron de una forma especialmente romántica.

Manuel Regueiro de barba canosa y traje oscuro conversa con Carmen Asecas de espaldas que lleva un pañuelo en el cabello en un entorno al aire libre con vegetación de fondo en La Promesa
El enfrentamiento de Xavi Lock que da un giro de 180º a su futuro en 'La Promesa' | RTVE

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Manuel, Toño y Enora reciben un inesperado informe de ventas firmado por Pedro Farré. El heredero descubre que el hombre avisó a través de Leocadia y esta se lo ocultó. Catalina se siente incomprendida por su entorno, pero el marqués le ofrece una tregua: puede seguir con sus reformas si promete moderación y consenso.

El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo estalla cuando el capitán lo golpea violentamente  y Alonso, sin saber la verdad, protege al personaje de Xavi Lock ante las acusaciones. María Fernández, por su parte, recibe una noticia inesperada: Samuel está vivo y con su familia. Vera, removida por su dolor personal, quiere contactar con su casa, pero Lope le advierte de los riesgos. Cristóbal impone orden entre el servicio: reorganiza los días libres y prohíbe mencionar a Rómulo Baeza bajo amenaza de despido.

