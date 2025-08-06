El enfrentamiento de Xavi Lock que da un giro de 180º a su futuro en 'La Promesa'

El enfrentamiento entre Curro, personaje de Xavi Lock, y Lorenzo estalla cuando el capitán lo golpea violentamente. Este jueves 7 de agosto a las 18:10h, los espectadores pueden seguir disfrutando de un nuevo capítulo de 'La Promesa' en La 1. Se trata de la serie protagonizada por Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock y María Castro.

Recordamos que, en el capítulo anterior de 'La Promesa', lo sucedido con el cuadro trajo cola y Alonso buscó un culpable. Para Catalina, Simona era como una madre y, por eso, acudió a ella en busca de consejo con Adriano. El problema fue que quizás la cocinera no le dijo lo que esperaba oír...

María Fernández siguió esperando noticias de Samuel y se aferró a Manuel, su última esperanza para descubrir qué había sido del sacerdote. Cristóbal insistió en hacer suya 'La Promesa' con más cambios y más insatisfacción entre sus subalternos. La decisión de Manuel sobre la empresa fue toda una revolución para Toño y Enora, que lo celebraron de una forma especialmente romántica.

Durante el mes de julio, una vez más, 'La Promesa' lideró su franja con amplia ventaja. La serie promedió un 12,6% y 1.099.000 espectadores y casi 1,5 millones de espectadores únicos diarios, sumando los resultados en diferido. 'La Promesa' revalidó el liderazgo en los jóvenes de 13 a 24 años, los adultos de 45 años en adelante y en 11 de las 15 comunidades autónomas.

¿Qué pasará en el capítulo del jueves de 'La Promesa'?

En el nuevo capítulo de 'La Promesa', Manuel, Toño y Enora reciben un inesperado informe de ventas firmado por Pedro Farré. El heredero descubre que el hombre avisó a través de Leocadia y esta se lo ocultó. Catalina se siente incomprendida por su entorno, pero el marqués le ofrece una tregua: puede seguir con sus reformas si promete moderación y consenso.

El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo estalla cuando el capitán lo golpea violentamente y Alonso, sin saber la verdad, protege al personaje de Xavi Lock ante las acusaciones. María Fernández, por su parte, recibe una noticia inesperada: Samuel está vivo y con su familia. Vera, removida por su dolor personal, quiere contactar con su casa, pero Lope le advierte de los riesgos. Cristóbal impone orden entre el servicio: reorganiza los días libres y prohíbe mencionar a Rómulo Baeza bajo amenaza de despido.