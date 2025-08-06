Logo tveo.cat
L'enfrontament de Xavi Lock que dona un gir de 180° al seu futur a 'La Promesa'

L'enfrontament entre Curro, personatge de Xavi Lock a 'La Promesa', i Lorenzo esclata quan el capità el colpeja

per

Xavi Oller

L'enfrontament entre Curro, personatge de Xavi Lock, i Lorenzo esclata quan el capità el colpeja violentament. Aquest dijous 7 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.

Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el que va passar amb el quadre va portar cua i Alonso va buscar un culpable. Per a Catalina, Simona era com una mare i, per això, va recórrer a ella a la recerca de consell amb Adriano. El problema va ser que potser la cuinera no li va dir el que esperava sentir...

María Fernández va continuar esperant notícies de Samuel i es va aferrar a Manuel, la seva última esperança per descobrir què havia estat del sacerdot. Cristóbal va insistir a fer seva 'La Promesa' amb més canvis i més insatisfacció entre els seus subordinats. La decisió de Manuel sobre l'empresa va ser tota una revolució per a Toño i Enora, que ho van celebrar d'una manera especialment romàntica.

Manuel Regueiro de barba canosa i vestit fosc conversa amb Carmen Asecas d’esquena, que porta un mocador al cabell, en un entorn a l’aire lliure amb vegetació de fons a La Promesa.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d'un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.

Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?

Al nou capítol de 'La Promesa', Manuel, Toño i Enora reben un informe de vendes inesperat signat per Pedro Farré. L'hereu descobreix que l'home va avisar a través de Leocadia i aquesta li ho va amagar. Catalina se sent incompresa pel seu entorn, però el marquès li ofereix una treva: pot continuar amb les seves reformes si promet moderació i consens.

L'enfrontament entre Curro i Lorenzo esclata quan el capità el colpeja violentament i Alonso, sense saber la veritat, protegeix el personatge de Xavi Lock davant les acusacions. María Fernández, per la seva banda, rep una notícia inesperada: Samuel és viu i amb la seva família. Vera, trasbalsada pel seu dolor personal, vol contactar amb casa seva, però Lope l'adverteix dels riscos. Cristóbal imposa ordre entre el servei: reorganitza els dies lliures i prohibeix esmentar Rómulo Baeza sota amenaça d'acomiadament.

