L'enfrontament de Xavi Lock que dona un gir de 180° al seu futur a 'La Promesa'
L'enfrontament entre Curro, personatge de Xavi Lock a 'La Promesa', i Lorenzo esclata quan el capità el colpeja
L'enfrontament entre Curro, personatge de Xavi Lock, i Lorenzo esclata quan el capità el colpeja violentament. Aquest dijous 7 d'agost a les 18:10h, els espectadors poden continuar gaudint d'un nou capítol de 'La Promesa' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Arturo Sancho, Manuel Regueiro, Xavi Lock i María Castro.
Recordem que, en el capítol anterior de 'La Promesa', el que va passar amb el quadre va portar cua i Alonso va buscar un culpable. Per a Catalina, Simona era com una mare i, per això, va recórrer a ella a la recerca de consell amb Adriano. El problema va ser que potser la cuinera no li va dir el que esperava sentir...
María Fernández va continuar esperant notícies de Samuel i es va aferrar a Manuel, la seva última esperança per descobrir què havia estat del sacerdot. Cristóbal va insistir a fer seva 'La Promesa' amb més canvis i més insatisfacció entre els seus subordinats. La decisió de Manuel sobre l'empresa va ser tota una revolució per a Toño i Enora, que ho van celebrar d'una manera especialment romàntica.
Durant el mes de juliol, un cop més, 'La Promesa' va liderar la seva franja amb una àmplia avantatge. La sèrie va fer una mitjana d'un 12,6% i 1.099.000 espectadors i gairebé 1,5 milions d'espectadors únics diaris, sumant els resultats en diferit. 'La Promesa' va revalidar el lideratge entre els joves de 13 a 24 anys, els adults de 45 anys en endavant i en 11 de les 15 comunitats autònomes.
Què passarà al capítol de dijous de 'La Promesa'?
Al nou capítol de 'La Promesa', Manuel, Toño i Enora reben un informe de vendes inesperat signat per Pedro Farré. L'hereu descobreix que l'home va avisar a través de Leocadia i aquesta li ho va amagar. Catalina se sent incompresa pel seu entorn, però el marquès li ofereix una treva: pot continuar amb les seves reformes si promet moderació i consens.
L'enfrontament entre Curro i Lorenzo esclata quan el capità el colpeja violentament i Alonso, sense saber la veritat, protegeix el personatge de Xavi Lock davant les acusacions. María Fernández, per la seva banda, rep una notícia inesperada: Samuel és viu i amb la seva família. Vera, trasbalsada pel seu dolor personal, vol contactar amb casa seva, però Lope l'adverteix dels riscos. Cristóbal imposa ordre entre el servei: reorganitza els dies lliures i prohibeix esmentar Rómulo Baeza sota amenaça d'acomiadament.
