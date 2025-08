Giro de 180º en 'Agárrate al sillón' tras lo visto con Rafa Castaño tras ser derrotado

Telecinco ha preparado una semana clave para su concurso estrella del verano, 'Agárrate al sillón'. La cadena ha generado expectación con una "semana especial" que incluye una entrega dominical fuera de lo habitual. Todo apuntaba a que Rafa Castaño, vigente campeón, podía estar ante su despedida de 'Agárrate al sillón'.

La incógnita se reforzaba más con un anuncio en el que uno de los participantes igualaba a Rafa Castaño con 20 aciertos, justo antes de su última respuesta. Aunque no se revelaba el desenlace, el viernes Telecinco alimentaba aún más la intriga al advertir que el 1 de agosto podía suponer un punto de inflexión en el concurso.

Con el foco puesto en la continuidad de Rafa Castaño, el viernes, 'Agárrate al sillón', arrancó con tensión: cuatro concursantes igualaban a 9 puntos tras la fase inicial. De este modo, el campeón tuvo que decidir quiénes seguían adelante. Eligió a Jordi y a Jesús, dejando fuera a Mariela.

Jordi, que estuvo al borde de la eliminación si no hubiera sido por la elección del propio Rafa Castaño, se mantuvo. Además, se convirtió en el primer participante en lograr un pleno absoluto en la segunda fase, con 22 puntos. Aunque falló en la ronda final, su acumulado de 17 puntos fue suficiente para clasificarse al duelo definitivo.

| Mediaset

En la última ronda, el enfrentamiento fue directo entre Jordi y Rafa. El sevillano le asignó a su rival el tema "hoteles", quedándose él con "Museo del Prado". Tras ver el desempeño de Jordi, no dudó en alabarlo: "fantástico", dijo, y calculó que habría alcanzado "23-24 puntos".

Su previsión en 'Agárrate al sillón' no iba mal encaminada. Rafa Castaño falló dos respuestas y se quedó con 20 puntos, mientras Jordi cometió un error, pero logró empatar a falta de su última pregunta. Con el acierto, se impuso finalmente con 23 puntos.

Pero el concurso aún tenía un giro reservado, ya que, como vigente campeón, Rafa Castaño pudo activar una ventaja: ofrecer parte de su bote económico a cambio de retener el sillón. Y así lo hizo, poniendo sobre la mesa 25.000 euros. Jordi aceptó, se marchó con 31.900 euros y, por lo tanto, Rafa Castaño seguirá una jornada más en 'Agárrate al sillón'.