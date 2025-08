Gir de 180º a 'Agafa't al sofà' després del que s'ha vist amb Rafa Castaño després de ser derrotat

Telecinco ha preparat una setmana clau pel seu concurs estrella de l'estiu, 'Agárrate al sillón'. La cadena ha generat expectació amb una "setmana especial" que inclou una emissió dominical fora del que és habitual. Tothom apuntava que Rafa Castaño, vigent campió, podia estar davant del seu comiat d''Agárrate al sillón'.

La incògnita es reforçava més amb un anunci en què un dels participants igualava Rafa Castaño amb 20 encerts, just abans de la seva última resposta. Tot i que no es revelava el desenllaç, divendres Telecinco alimentava encara més la intriga advertint que l'1 d'agost podia suposar un punt d'inflexió en el concurs.

Amb el focus posat en la continuïtat de Rafa Castaño, divendres, 'Agárrate al sillón', va començar amb tensió: quatre concursants igualaven a 9 punts després de la fase inicial. D'aquesta manera, el campió va haver de decidir qui seguia endavant. Va triar Jordi i Jesús, deixant fora Mariela.

Jordi, que va estar a punt de ser eliminat si no hagués estat per l'elecció del mateix Rafa Castaño, es va mantenir. A més, es va convertir en el primer participant a aconseguir un ple absolut a la segona fase, amb 22 punts. Tot i que va fallar a la ronda final, el seu acumulat de 17 punts va ser suficient per classificar-se al duel definitiu.

| Mediaset

A l'última ronda, l'enfrontament va ser directe entre Jordi i Rafa. El sevillà va assignar al seu rival el tema "hotels", quedant-se ell amb "Museo del Prado". Després de veure el rendiment de Jordi, no va dubtar a lloar-lo: "fantàstic", va dir, i va calcular que hauria arribat a "23-24 punts".

La seva previsió a 'Agárrate al sillón' no anava mal encaminada. Rafa Castaño va fallar dues respostes i es va quedar amb 20 punts, mentre Jordi va cometre un error, però va aconseguir empatar a falta de la seva última pregunta. Con l'encert, es va imposar finalment amb 23 punts.

Però el concurs encara tenia un gir reservat, ja que, com a vigent campió, Rafa Castaño va poder activar un avantatge: oferir part del seu pot econòmic a canvi de retenir el silló. I així ho va fer, posant sobre la taula 25.000 euros. Jordi va acceptar, va marxar amb 31.900 euros i, per tant, Rafa Castaño seguirà una jornada més a 'Agárrate al sillón'.