Qui és Aida Bao, la presentadora substituta de Jesús Cintora a 'Malas Llengües'?

Jesús Cintora es pren unes vacances de dues setmanes a 'Malas Lenguas'. Aida Bao s'estrenarà dilluns 4 d'agost al capdavant del programa, sent presentadora durant les dues primeres setmanes del mes. 'Malas Lenguas', que continuarà a les 15.55h a La 1 i a les 19.00h a La 2, seguirà combinant l'anàlisi periodística de l'actualitat amb humor per desmuntar bulos.

"El meu objectiu és aportar el meu estil personal, mantenint sempre l'essència del programa. Aquest repte l'assumeixo amb molta il·lusió i respecte. Jesús Cintora ha establert un ritme televisiu molt sòlid, i per a mi, mantenir aquest nivell és un veritable desafiament", comenta Aida Bao.

La periodista destaca que l'enfocament directe és una de les claus de l'èxit: "L'espectador busca claredat, no complicacions. Aquest format ofereix rigor i agilitat, explicant el que passa de manera directa, una cosa a la qual estic acostumada a la ràdio".

| RTVE

En el seu debut com a presentadora principal a televisió a 'Malas Lenguas', Aida Bao es mostra especialment il·lusionada per explorar nous registres. "L'humor és una eina poderosa per destensar temes complexos des d'una altra perspectiva. No és un terreny al qual estigui acostumada, però tinc moltes ganes de deixar-me portar per l'equip de guionistes i viure el periodisme des d'aquest angle", diu.

Qui és Aida Bao, la nova presentadora de 'Malas Lenguas'?

Nascuda a Santiago de Compostel·la i llicenciada en Periodisme per la Universitat de Santiago, Aida Bao ha desenvolupat una sòlida trajectòria en mitjans com Televisión de Galicia, laSexta i especialment la Cadena SER. Actualment presenta i dirigeix les edicions de cap de setmana de 'Hora 14' i 'Hora 25'. A RTVE, col·labora a 'La Hora de La 1'.

L'any 2013 va formar part de l'equip d'informatius que va cobrir l'accident del tren Alvia a Angrois, una cobertura que va ser reconeguda amb el Premi Ondas al Millor Tractament Informatiu.

Des de fa anys, Aida Bao ha demostrat sensibilitat envers els relats socials, l'enfocament feminista i la necessitat de combatre la desinformació amb eines periodístiques. La seva veu, serena i ferma, ha sabut connectar amb audiències exigents, i la seva faceta més personal també ha trobat espai en formats com "Notes de veu des de la terrassa", la videocolumna que publica a El País.